Komentátor nevybíravě napadl budoucí první dámu USA, rozhořela se debata o jejím titulu

Komentář Josepha Epsteina vyšel v pátek a je napsán formou dopisu budoucí první dámě. Autor v něm Bidenovou oslovuje "holčičko" a poučuje ji o tom, že by neměla svůj doktorský titul veřejně používat, protože doktorát získaný v oboru pedagogiky je podle něj směšný ve srovnání s titulem doktor, kterým se oslovují lékaři.

"Dr. Jill Bidenová, to mi připadá a zní jako podvod, a vidím v tom i jistou komičnost," napsal Epstein s odkazem na to, že Bidenová používá titul Dr. na twitteru. "Jeden moudrý muž kdysi řekl, že by si nikdo neměl říkat doktor, dokud ten dotyčný neodrodí dítě," uvedl autor a označil titul manželky nastupujícího prezidenta za "čestný".

Text okamžitě vzbudil odmítavé reakce a řada akademiků a vysokoškolsky vzdělaných žen se postavila na stranu Bidenové. Ta doktorský titul získala v roce 2007 na Delawarské univerzitě a má rovněž dva magisterské tituly, což z ní podle BBC dělá jednu z nejvzdělanějších prvních dam v historii Spojených států.

(and Ed.D of course) — Dr. Sarah Parcak (@indyfromspace) December 12, 2020

"Dr. Bidenová si zasloužila své tituly díky tvrdé dřině a odhodlání. Je inspirací pro mě, pro své studenty a pro lidi napříč Spojenými státy. O muži by nikdo nic takového nenapsal," řekl manžel budoucí viceprezidentky Kamaly Harrisové Doug Emhoff.

Dr. Biden earned her degrees through hard work and pure grit. She is an inspiration to me, to her students, and to Americans across this country. This story would never have been written about a man. pic.twitter.com/mverJiOsxC — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) December 12, 2020

"Je mi zle z toho, jak misogynové v médiích mluví o vynikajících, vzdělaných a úspěšných ženách, jako je Dr. Bidenová," napsala na twitteru dcera zesnulého senátora Johna McCaina Meghan.

I am so sick of the way accomplished, educated, successful women like @DrBiden are talked about in the media by misogynistic men. BEYOND SO SICK OF IT. https://t.co/7zNJiY4SUl — Meghan McCain (@MeghanMcCain) December 12, 2020

"Ať už máte doktorát z farmacie, pedagogiky nebo biologie, nesejde na tom: prostě si můžete říkat doktor. Dřeli jste jako kůň na to, abyste ho získali. Tak to klidně vykřičte do světa, když se vám chce. Máte na to právo," citoval The New York Times reakci profesorky antropologie Sarah H. Parcakové z univerzity v Alabamě.

Kritici upozornili, že komentář je podle nich sexistický a dokládá způsob, jak se často muži vyjadřují o vzdělaných ženách. Mluvčí Jill Bidenové označil text za "nechutný" a vyzval redakci, aby jej odstranila a omluvila se.