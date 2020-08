Komentátoři poukazují na skrytou internetovou předvolební kampaň v USA

Vícero analytiků v posledních dnech upozorňuje, že tyto diskuse se často odehrávají v úplně jiných mantinelech a představují jakýsi paralelní vesmír k běžnému zpravodajství.

"Poslyšte, liberálové. Jestli si nemyslíte, že (americký prezident) Donald Trump může být znovu zvolen, pak byste měli trávit víc času na facebooku," napsal minulý týden reportér deníku The New York Times (NYT) Kevin Roose, který se zaměřuje na dění kolem digitálních platforem.

Analýza vyšla v době, kdy průzkumy veřejného mínění stále mírně favorizují Trumpova vyzyvatele a bývalého viceprezidenta Joea Bidena. Ten má zároveň za sebou účast na relativně bezproblémovém virtuálním sjezdu Demokratické strany a projev, který si vysloužil jistou chválu i ve vysílání televize Fox News stranící spíše republikánům. Trump naopak v tradičních médiích sklízí kritiku za svůj přístup ke koronavirové hrozbě či k vlně protestů vyvolané policejními zásahy proti černochům.

Populární facebookové příspěvky ale přinášely diametrálně odlišný obrázek aktuálního dění. Roose píše o "paralelním mediálním vesmíru", v němž "byla reakce prezidenta Trumpa na covid-19 rázná a účinná, Joe Biden je stěží schopný utvářet věty a Black Lives Matter je nebezpečné hnutí násilných zlodějů".

Na sociální síti, kterou v průzkumu z loňského roku 43 procent dotázaných Američanů uvedlo jako zdroj zpráv, se totiž při pohledu na příspěvky s politickou tematikou v poslední době nejvíce daří obsahu od konzervativních komentátorů nakloněných Trumpovi. Ben Shapiro, který patří k těm nejvýraznějším, například se svojí facebookovou stránkou za předchozích 30 dní nasbíral 56 milionů "interakcí", uvádí analýza NYT. Bilance je vyšší než kolik reakcí, komentářů a sdílení za stejnou dobu dohromady zaznamenaly příspěvky televizí ABC News, NBC News, deníků NYT a The Washington Post a rozhlasové stanice NPR.

"Žijeme ve dvou různých zemích najednou," komentoval situaci odborník na politickou komunikaci na internetu Eric Wilson, který v roce 2016 pracoval na kampani republikánského senátora Marca Rubia. Dění na facebooku označil za "obrovské slabé místo" lidí, jejichž primárními zdroji zpráv jsou NYT nebo televize CNN.

Popularita jistého kandidáta na facebooku samozřejmě nemusí přinést volební úspěch, statistiky ale mohou naznačit, kterým příběhům Američané věnují pozornost a která témata budou ve společnosti rezonovat, píše Roose. Jiní pozorovatelé pak upozorňují, že debaty na sociálních sítích jsou často zcela odpoutané od reality.

"Je tady myšlenka, že nerozhodnutí voliči hodnotí Trumpovy úspěchy kolem ekonomiky a jeho reakci na covid, ačkoli mnozí z nich jsou na facebookové stránce o krystalech a čtou si o tom, jak je prezident jediným, kdo může zachránit všechna miminka před satanistickými únosci dětí," napsal nedávno reportér NBC News Ben Collins.

Jeho výrok odkazuje na jeden z hlavních prvků konspirační teorie QAnon, která Trumpa vykresluje jako hrdinu tajného boje proti spolku zvrhlých celebrit, podnikatelů a demokratických politiků. "Je to praštěné, ale nabírá to na síle," míní zpravodajka BBC Marianna Springová. "Odehrává se tady podzemní kampaň... plná konspiračních teorií a cestiček lemovaných dezinformacemi, které se na sociálních sítích šíří jako nekontrolovaný požár," dodává.

🚨 Welcome to the Rabbit Hole Election! 🐰



We talk about US election conventions, policies and speeches.



But there’s a subterranean campaign happening too. The “rabbit hole election” - full of conspiracy theories and misinformation on social media. My analysis for @BBCWorld👇 pic.twitter.com/DeIFLjT6Of