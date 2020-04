Komiks s kočkami vysvětluje, jak odhalit dezinformace o covid-19

Americký veřejnoprávní rozhlas NPR zvolil netradiční způsob a svá doporučení vtělil do komiksu, v němž hlavní roli mají kočky. Sdílení senzačních zpráv je podle něj za současné vypjaté situace přirozeným chováním, lidé by se však měli "cvičit ve skepticismu".

"Nebojujeme jen proti epidemii, bojujeme proti infodemii," shrnul v únoru složitost krize kolem koronaviru generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nepravdivé a zavádějící informace se šíří na mnoha internetových platformách i v tradičních médiích a týkají se nejrůznějších aspektů pandemie, od původu viru SARS-CoV-2 až po výskyt zvířat ve vylidněných městech. Podle expertů by zdravotnická krize mohla vygenerovat více dezinformací než jakákoli jiná událost v dějinách, uvádí NPR.

Významné zpravodajské události jsou běžně spojené s větší intenzitou neověřených tvrzení, v posledních týdnech je ale půda pro manipulace obzvláště úrodná. "Krizové události přinášejí nejistotu, která spouští šíření zvěstí. Zpravidla ovšem většina oné nejistoty rychle vymizí, tady je však dlouhodobá," tvrdí výzkumnice působící na Washingtonské univerzitě v Seattlu Kate Starbirdová. "Stala se z toho globální událost, takže informace nejsou omezené na lokální kanály a úhly pohledu," dodává její kolegyně Emma Spiroová.

