Konec kandidatury Kanye Westa? Jeho kampaň se měla pokusit o podvod

Americký rapper Kanye West se v průběhu posledních několika dní snaží dostat na soupisku jmen prezidentských kandidátů. Minulý týden svou pozornost přesunul na jeden z pro kandidáty nejvíce klíčových států, Wisconsin.

To vyvolalo řadu spekulací o Kanyeho kampani samotné a o tom, kdo za ní doopravdy stojí. V rozhovoru pro časopis Forbes, o kterém jsme informovali minulý týden, sám Kanye naznačil, že cílem jeho kampaně je připravit Joe Bidena o voliče. Článek si můžete přečíst zde.

K tomu, aby se jméno prezidentského kandidáta vůbec mohlo na volebních lístcích objevit, musí kandidát v každém státě předložit seznam se stanoveným počtem podpisů místních voličů. Ve většině států již West uzávěrku nestíhá, každopádně státy jako Wisconsin nebo Ohio registraci stále ještě umožňují.

Právě ve státě Wisconsin odevzdala podpisy Westova kampaň již v úterý minulý týden. Po přezkoumání pravosti předložených podpisů došli 4 volitelé k názorů, že více jak polovina z nich není zcela legitimní. Vzápětí reagovali volitelé podáním hned dvou stížností.

Jedna ze stížností se dotkla formálních náležitostí týkajících se časové prodlevy při odevzdání seznamu podpisů volební komisi. Podpisy měly být dle předpisů odevzdány nejpozději do úterních pěti hodin odpoledne. Westova kampaň je však předložila krátce po páté.

Volitelé tak ve stížnosti namítají, že došlo k porušení soudní legislativy, která vyžaduje přísné dodržení veškerých formálních náležitostí této procedury. Dle legislativního rámce státu Wisconsin jsou předložené podpisy při jakémkoli porušení oněch náležitostí automaticky prohlášeny za neplatné.

Advokát a odborník na volební zákon, Mario Nicolais, provedl na dotaz akčního politického výboru The Lincoln Project důkladnější analýzu celého případu. Pro prostudování stížnosti podané voliteli tvrdí, že pro volební komisi státu Wisconsin, která se stížnostmi bude nadále zabývat, by jen toto porušení samo o sobě mohlo být tak závažné, že by Westovu nominaci mohla s velkou pravděpodobností prohlásit za neplatnou i bez bližšího prostudování stížnosti druhé.

Ve druhé stížnosti argumenty uvedené voliteli dle Nicolaise poukazují na pokus o podvod předložením dokumentu s klamavými informacemi. Dle Nicolaise se zde Westova kampaň dopustila úkonu na hraně zákona, přičemž by mohla čelit stíhání za spáchání trestního činu.

Volitelé měli tak u více jak 1500 podpisů napadnout jejich legitimitu. Některé podpisy měly být nasbírány pod falešnou záminkou, jiné údajně odkazovaly na falešnou adresu, tvrdí Nicolais. Několik místních občanů prý uvedlo, že dokument podepsalo v domněnce, že podepisují petici na podporu místních komunitních menšin nebo dokumenty týkající se volební registrace voličů.

Jeden z místních uvedl, že mu obsah nebyl ani vysvětlen. Jediné, co mu prý bylo řečeno, bylo, že se „nějak týkají voleb“. Sám dodává, že pokud by věděl, že souvisí s nominací Kanyeho Westa, nikdy by je nepodepsal. U jednotlivých podpisů údajně chyběly i tištěné podoby jmen, data podpisu a jiné informace potřebné k prokázání pravosti daných podpisů. Nicolais tvrdí, že se mezi nimi objevovala i jména jako Bernie Sanders nebo Mickey Mouse.

Závěrem dodává, že nejen, že by se Westovo jméno nemělo na lístcích v listopadu vůbec objevit, jeho kampaň by dle jeho názoru měla čelit trestnému stíhání. „Místní voliči byli obelháni, zmanipulováni a podvedeni. Po prostudování obou stížností jsem dospěl ke dvěma názorům. Nejen, že Kanye West nemá na volebních lístcích co dělat, ale lidé, kteří s tímhle mají co dočinění, by měli být trestně stíháni.“