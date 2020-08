Konfuciovy instituty šíří škodlivou kampaň, tvrdí Pompeo. USA je označily za zahraniční mise čínské vlády

"Ministerstvo zahraničí označilo Ústředí Konfuciových institutů v USA za zahraniční misi Čínské lidové republiky (ČLR), a uznalo jej tak tím, čím je: Subjektem kontrolovaným ČLR, který prosazuje globální propagandu Pekingu a škodlivou manipulativní kampaň na kampusech v USA," uvedl na twitteru šéf americké diplomacie Mike Pompeo.

Today the @StateDept designated the Confucius Institute U.S. Center as a foreign mission of the PRC, recognizing it for what it is: an entity controlled by the PRC that advances Beijing’s global propaganda and malign influence campaign on U.S. campuses and K-12 classrooms.