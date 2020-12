Kongres se značně přiblížil dohodě o krizovém balíku

"Vypadá to, že se to podaří. Když to takhle půjde dál a nic nám nevstoupí do cesty, pak budeme moci zítra (v neděli) hlasovat," citoval deník The Wall Street Journal lídra demokratů v Senátu Chucka Schumera.

O novém balíku krizových opatření američtí zákonodárci mluví už měsíce, veškeré snahy o jeho schválení ale dosud poměrně rychle ztroskotaly. Podle agentury AP však po měsících neupřímného dialogu republikáni a demokraté v prosinci začali vážně vyjednávat ve snaze dosáhnout výsledku před vánoční přestávkou v zasedání.

Dohoda se podle médií výrazně přiblížila poté, co se Schumer dohodl s republikánským kolegou Patem Toomeym na zmírnění jeho pozdního návrhu omezit možnosti americké centrální banky v boji se současnou krizí. Demokraté i Bílý dům podle AP považovali Toomeyho návrh za příliš široce formulovaný; po zúžení tohoto ustanovení údajně práce na stimulačním balíku dospěly do finální fáze.

Dodatečné dávky pro nezaměstnané či nový program podpory drobných podniků chtějí zákonodárci schválit společně s federálním rozpočtem na období do září příštího roku. Nový rozpočet je potřeba přijmout do půlnoci (06:00 SEČ), kdy vyprší již schválené financování federálních úřadů.