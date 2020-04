Kongres USA po přestávce kvůli koronaviru opět zasedne. Někteří politici mají výhrady

"Změníme postupy tak, aby byly inteligentní a bezpečné, budeme ale ctít ústavní povinnost, kterou máme k Američanům, a budeme nezbytnou práci dělat osobně," řekl šéf senátní republikánské většiny Mitch McConnell. Podle něj je podstatné, aby se zákonodárci vrátili ke své práci ve chvíli, kdy ji navzdory koronaviru vykonávají například zdravotníci, řidiči nebo prodavači.

Také šéf frakce demokratů ve Sněmovně reprezentantů Steny Hoyer uvedl, že společně s předsedkyní dolní komory Kongresu Nancy Pelosiovou dospěli k závěru, že zasedání se obnoví v pondělí 4. května. Podle Hoyera by kongresmani měli hlasovat po menších skupinách a zasedání výborů se mělo konat v prostornějších místnostech tak, aby bylo možné dodržet pravidlo o minimálních odstupech mezi lidmi.

McConnell: Liability protection for businesses & providers "is the one thing that will be a part of any new bill."

Pelosi spox @Drew_Hammill : "The House has no interest in diminishing protections for employees and customers."