Kongres USA schválil s krizovou pomocí i další opatření. Týkají se klimatu či CIA

Deník The New York Times zjistil, že v balíčku je "zakopaná" daňová úleva pro firmy, které na jaře čerpaly mimořádné půjčky od federální vlády. Jiná média informují o vyčlenění miliard dolarů na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a další opatření na ochranu životního prostředí.

Záchranný balíček byl v neděli večer dojednán po měsících politických tahanic a schválen byl hned další den, jen několik hodin poté, co bylo zveřejněno plné znění. To má skoro 5600 stránek a pro zákonodárce tak bylo prakticky nemožné seznámit se před schválením se všemi navrženými předpisy.

Reportér webu Politico Kyle Cheney ihned po publikaci finálního dokumentu upozornil, že v návrhu zákona se píše i o odsouzení srpnových voleb v Bělorusku nebo o požadavku pro Ústřední zpravodajskou službu (CIA) ohledně vypracování analýzy o "korupčních aktivitách" východoevropských oligarchů. Následně přicházely zprávy o dalších a dalších opatřeních nad rámec dávek pro nezaměstnané či podpory pro školy a lokální úřady.

The massive spending bill includes a section condemning the Aug. 9, 2020 election in Belarus as "neither free nor fair." pic.twitter.com/6AxiBrB0Jr