Korespondenční volba povede k podvodům, tvrdí Trump. Poštou přitom sám hlasoval

Prezident Donald Trump se již dříve vyslovil proti korespondenční volbě. V květnu na Twitteru uvedl, že pokud Američané budou v listopadových volbách hlasovat na dálku, povede to ke „konci Republikánské strany“. Naopak neopomněl zdůraznit, že nejvíce se na tomto stylu voleb obohatí Demokraté. Naposledy ve čtvrtek naznačil, že zárukou pro bezpečné a legitimní volby, je posunutí jejich řádného termín.

Na to však sám prezident nemá dostatečné pravomoci. O změně federálního zákona, který stanovuje přesné datum voleb, může rozhodnout Kongres. K tomu je ale potřeba shoda obou komor – Sněmovny a Senátu. Na tiskové konferenci svůj výrok následně odvolal, každopádně uvedl, že výsledky voleb nebudou důvěryhodné.

V zápětí Trump dodal, že aktuálně po Spojených státech kolují tisíce univerzálních volebních lístků, u kterých není známý adresát, přičemž nepřímo poukázal na státy jako Kalifornie, které se rozhodly zaslat lístky všem registrovaným voličům předem. Prezident zároveň řekl, že je to také šance pro ostatní země, jak zfalšovat konečné výsledky.

Trumpovy podobné výroky přitom byly už dříve korigovány na sociálních sítích. V květnu na příklad Twitter označil prezidentův tweet naznačující, že státy volně zasílají volební lístky i neregistrovaným voličům, za klamavý. Ohledně zahraniční interference se na stranu prezidenta postavil i ministr zahraničí, William Barr. Ani on však nebyl schopen poskytnout pádný argument ohledně toho, jak by se zahraniční vliv měl do voleb vlastně promítnout.

Mimo jiné kritizuje prezident také fakt, že o vítězi voleb by se kvůli hlasování na dálku rozhodovalo mnohem déle. U veškerých lístků se totiž musí ověřit pravost podpisu, některé státy navíc nejsou na korespondenční volbu dostatečně vybaveny. Jistou komplikaci představuje i fakt, že přestože v mnohých státech bude voličům umožněno volit předčasně, na základě legislativy zde budou moci volební komise začít hlasy sčítat až v průběhu dne voleb.

Státy tak momentálně pracují na rozšíření volební infrastruktury, aby voličům v době pandemie poskytly alternativu. Prezident Trump ale řekl, že nehodlá na výsledky čekat dny nebo měsíce a trvá na tom, aby se o vítězi vědělo ještě v průběhu volební noci, jak bývá zvykem. Státní úředníci se však shodují, že případné pozdější ohlášení konečných výsledků je v tomto případě nezbytné v zájmu zachování jejich přesnosti.

Řada oborníků vyvrací i Trumpova tvrzení ohledně údajného znevýhodnění republikánských voličů. Prezident tak neustále tvrdí, že hlasování poštou je demokratická záležitost, zatímco Republikáni ji standardně nevyužívají. Ve skutečnosti se ale hned několik voleb na státní úrovni již roky uskutečňuje na dálku, a to jak na straně demokratické, tak republikánské.

Sami Republikáni se staví proti tomuto tvrzení. Nedávné průzkumy společnosti Pew odhalily, že s korespondenční volbou v rámci listopadových voleb plně souhlasí zhruba 50 % republikánských politiků. Zároveň vyzývají prezidenta, aby přehodnotil své stanovisko, neboť se obávají, že spousta voličů by se nakonec mohla rozhodnout k volbám nejít vůbec, což by mohlo výrazně ohrozit jejich ambice na obhájení senátní většiny a zbytku křesel v Kongresu.

Republikánský volební analytik, Glen Bolger, pro CNN uvedl, že průzkumy v rámci jednoho ze států označovaných jako „swing states“ ukázaly, že zhruba ¾ voličů, kteří hodlají využít formu buďto hlasování na dálku nebo nepřítomného hlasování, tvoří příznivci Joe Bidena. Naproti tomu této možnosti hodlá využít jen 15 % místních voličů Donalda Trumpa. Bolger odmítl dále specifikovat, o který stát se konkrétně jedná.

Navzdory veškerým pochybnostem ze strany amerického prezidenta je však třeba podotknout, že voliči v mnoha státech již řadu let jinak než poštou nevolí. Příkladem je stát Colorado, kde se tato metoda hojně využívá již od roku 2013, a to ať na úrovni státních nebo všeobecných voleb. Zároveň zde však voliči mají možnost odevzdat hlasy i prezenčně.

Colorado tak patří ke státům, které tradičně zaznamenávají nejvyšší volební účast v zemi. Zároveň tato alternativa výrazně přispívá k redukci nákladů spojených se zajištěním odpovídající volební infrastruktury, jak uvádí statistiky společnosti Pew. Korespondenční metoda je i mezi odborníky považována za jednu z nejbezpečnějších.

Aby tak nedošlo ke zfalšování lístků, procházejí veškeré podpisy ještě před samotným otevřením obálky řádnou kontrolou. Tu vykonávají speciálně navržení porotci, kteří jsou zároveň kontrolováni volebními dozorci, na jejichž jmenování se podílejí jak jednotliví kandidáti, obě politické strany, tak volební komise. V případě, že se podpis neshoduje s tím, který je uveden v registru voličů, hlas se nezapočítá.

Odborníci zároveň vyvracejí, že by mohlo dojít k jakémukoli ovlivnění výsledků zvenčí. Kromě toho, že zfalšovat samotný podpis je v podstatě nemožné, lístky se navíc od sebe liší napříč různými okrsky, aby se tak zabránilo případnému plagiátorství. K vytištění a skenování jednotlivých lístků v rámci zachování integrity jsou přístroje odpojeny od internetového připojení.

Přestože Trump tuto volební metodu považuje za nedůvěryhodnou, i on sám včetně několika vysoce postavených Republikánů v jeho administrativě už v předchozích letech poštou volili. Prezident tak svůj hlas odevzdal v roce 2018 v rámci voleb do Kongresu, údajně však proto, že v tu dobu se nebyl schopen vrátit do své rezidence na Floridě, aby mohl volit prezenčně.

V důsledku koronavirové pandemie Trump i jeho manželka volili vzdáleně i letos během primárek na Floridě. Stejně tak odevzdali své hlasy touto formou i William Barr, prezidentova dcera nebo viceprezident, Mike Pence.