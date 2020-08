Koronavirem se ve světě nakazilo přes 19 milionů lidí, nejvíc úmrtí připadá na USA

Vyplývá to z údajů Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj současné pandemie covidu-19 dlouhodobě sleduje.

Nejzasaženější zemí zůstávají Spojené státy, kde testy koronavirovou infekci prokázaly u 4,88 milionu lidí. Druhý největší počet nakažených eviduje Brazílie s 2,9 milionu případy koronaviru a třetí Indie, kde počet nakažených k dnešku překročil dva miliony. V této zemi testy přítomnost koronaviru nově prokázaly u 62.538 osob, uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví. Nakažených je celkem 2,03 milionu. Agentura Reuters píše, že nákaza se šíří na indický venkov, kde je nedostatečná zdravotnická infrastruktura.

Co do počtu mrtvých připadá smutné prvenství rovněž Spojeným státům, kde zemřelo 160.091 lidí s koronavirem. Experti z Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) při Washingtonské univerzitě předpovídají, že do začátku prosince může v USA zemřít skoro 300.000 pacientů nakažených koronavirem. Podotýkají ale, že 70.000 životů by se podařilo zachránit, kdyby lidé byli svědomití co do nošení roušek.

Druhý nejvyšší počet mrtvých na světě připadá na Brazílii, odkud je hlášeno 98.493 smrtelných případů a třetí je Mexiko, kde počet mrtvých za poslední den překročil hranici 50.000, konkrétně jich tam je 50.517.

Koronavirus se koncem minulého roku začal šířit z provincie Chu-pej ve střední Číně. Nejlidnatější země světa nyní eviduje 88.423 případů nákazy a 4680 úmrtí.