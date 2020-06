Koronavirové uzávěry způsobily boom ve vzdělávání dospělých

Od začátku pandemie covidu-19 zaznamenala markantní nárůst poptávky, která je podle ní oproti loňskému roku dvojnásobná, píše americký list The Wall Street Journal (WSJ).

Trh s dovednostmi - od umění po programování - v koronavirové době vzkvétá. K milionům dětí a vysokoškolských studentů, jejichž výuka se přesunula na internet, se podle online lektorů nyní přidávají i dospělí, které omezení pohybu přimělo smysluplně využít nově nabytý čas, aby se naučili něčemu novému.

Online vzdělávání dospělých se v uplynulé době těší velké popularitě, k čemuž přispěly i protikoronavirové uzávěry. Konkurenci pro učitele však i nadále představují automatizované lekce, které využívají algoritmy.

Někdejší kadeřnice Deanová sdílí svá videa spolu s asi 6000 dalšími lektory na webu společnosti Skillshare Inc., která sídlí v New Yorku. Firma za předplatné 99 dolarů (zhruba 2500 Kč) nabízí neomezené množství online lekcí. Deanová patří k nejsledovanějším učitelům na webu a tvrdí, že jí učení vydělává šesticiferné sumy.

Denní sledovanost a čas, který uživatelé tráví na webu Skillshare, se v uplynulém roce více než ztrojnásobily. Příjmy lektorů, jako je Deanová, mezi březnem a dubnem stouply o 12 procent. Společnost přitom očekává, že suma tento i nadcházející měsíc, kdy začne některým uživatelům končit bezplatné zkušební předplatné, bude nadále stoupat.

Minulý měsíc nejpopulárnější lektor s instruktážními online videi o práci se softwarem od společnosti Adobe vydělal 68.000 dolarů (1,7 milionu Kč), uvedla společnost Skillshare, která má zhruba 500.000 platících odběratelů. Všichni učitelé si vydělají podíl z licenčních poplatků, který se odvíjí od sledovanosti jejich videí. Nejúspěšnějších 500 si tak měsíčně přijde v průměru na 2000 dolarů (50.000 Kč), většina lektorů však vydělává výrazně méně.

Ředitel Skillsharu Matt Cooper poznamenal, že obrovský nárůst sledovanosti společnost zaznamenala 16. března, tedy těsně před zavedením protikoronavirových uzávěr v Kalifornii a New Yorku. "Je to zhruba 50 na 50, pokud jde o lidi, kteří videa využívají z profesních důvodů ve srovnání s těmi, u kterých jde o koníček nebo vášeň," řekl.

Počty nových odběratelů videokurzů na sanfranciském vzdělávacím webu společnosti Udemy Inc. se mezitím více než zčtyřnásobily mezi únorem a březnem, kdy úřady lidi začaly vyzývat, aby zůstávali doma. Společnost, která má zhruba 57.000 instruktorů, uvedla, že zaznamenala nárůst zájmu o profesionální certifikáty, například z ovládání různých softwarových programů či obchodování, ale i u lekcí zaměřených na zdokonalování se v koníčcích, jako jsou například cvičení pilates či hra na ukulele.

Codeacademy, jejímž spoluvlastníkem je newyorská Ryzac Inc., nabízí automatizované lekce programování. Počet lidí využívajících tuto službu se od února zdvojnásobil. Spoluzakladatel firmy Zach Sims uvedl, že musel kvůli nárůstu poptávky přijmout více zaměstnanců, z nichž velkou část tvoří inženýři, kteří se ocitli bez práce.

Z uzávěr nicméně netěží jen online firmy. Mike Dunphy, který sídlí v New Yorku a už šest let si přivydělává u Gotham Writers Workshop Inc. lekcemi o tom, jak psát články, má od začátku uzávěr na internetu dvě nebo tři lekce týdně, místo původní jedné, kterou učil osobně.

Sims z Codeacademy se domnívá, že učitelé nejsou vždy zapotřebí. Automatizované platformy, jako je ta jeho, podle něj dlouhodobě získají více odběratelů. S pomocí her a botů přispívají k větší personalizaci vzdělávání a studentům poskytují okamžitou odezvu. Videolekce se navíc podle Simse mnohdy nemohou rovnat osobnímu kontaktu učitele a žáka. "Může to bez problému fungovat u hodin cvičení, ale hůře při učení jazyku nebo informačních technologií," myslí si.

Aplikace na výuku jazyků, jako jsou například Duolingo nebo Babbel, které spravuje Lesson Nine GmbH, uvedly, že zaznamenaly v březnu v USA více než dvojnásobek nových registrací. Obě aplikace jsou do značné míry automatizované.

Mnoho lidí ale preferuje opravdové lektory. Na začátku uzávěr v Madridu 31letá Lucía Casimirová-Soriguerová opustila zaměstnání a hodiny angličtiny s učitelkou má nyní videohovorem přes WhatsApp. V tom chce pokračovat i s rozvolněním a věří, že jí to pomůže najít zaměstnání. "Je to velmi dobrý způsob, jak si zlepšit angličtinu," uvedla s tím, že jí online lekce ušetřily čas, který trávila dojížděním.