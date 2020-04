Koronavirus: Bogotá kvůli covid-19 nařídila mužům a ženám vycházet v jiné dny

Kolumbijská metropole Bogotá tento týden zavedla preventivní opatření proti šíření koronaviru v závislosti na pohlaví. Zatímco v liché dny mohou chodit ven v nezbytných případech pouze muži, v sudé dny smějí do ulic jen ženy. Nařízení si klade za cíl zmenšit celkový počet lidí v ulicích, píše list The New York Times.