Koronavirus se poprvé prokázal v Antarktidě

Informovala o tom dnes britská televize Sky News. Počet lidí v Antarktidě se mění v průběhu roku. V zimě jich tam je kolem 1000, v létě zhruba 5000.

#COVID19: The Chilean army announced that 36 people linked with the General Bernardo O'Higgins Riquelme base on the planet's southern pole had tested positive for #COVID19 https://t.co/hrMmV9TB8a