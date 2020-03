Koronavirus si v USA vyžádal už přes 1000 obětí. V New Yorku vznikla provizorní márnice

Nejvíce zasažený je v USA stát New York s více než 30.000 potvrzenými případy a skoro 300 úmrtí, z nichž většina připadá na město New York. Agentura AP informovala, že u nemocnice Bellevue Hospital na Manhattanu vznikla provizorní márnice. V ulicích dohlížejí policisté na to, aby lidé mezi sebou udržovali bezpečný odstup. Řady strážců pořádku ale řídnou, protože mnoho z nich onemocnělo.

Guvernér státu New York Andrew Cuomo vysoký počet nakažených ve městě přisuzuje tomu, že New York slouží cestovatelům z celého světa jako vstupní brána do Spojených států i tomu, jak husté tam je zalidnění. Připomněl, že 8,6 milionu lidí jezdí metrem, potkává se výtazích, obytných domech a kancelářích. "To, jak jsme si blízko, nás činí zranitelnými," řekl Cuomo. "Ale je také pravda, že vaše největší slabost je zároveň vaší nejsilnější stránkou. Naše blízkost nás dělá tím, kým jsme. Takový je New York," prohlásil guvernér. Od neděle mají obyvatelé státu New York nařízeno zůstat doma a někteří odborníci kritizují, že toto opatření přišlo pozdě.