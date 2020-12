Koronavirus si vybírá vysokou daň. USA letos zaznamenají nejvyšší počet úmrtí v dějinách

USA od začátku pandemie registrují úmrtnost výrazně nad průměrem z posledních let a souhrnná data naznačují, že kvůli covidu-19 v zemi zemřelo o desetitisíce lidí více, než kolik úřady evidují smrtelných případů nemoci. Deník The New York Times s odvoláním na předběžná data Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, že úmrtí byla za období od 15. března do 5. prosince o 19 procent nad běžnými hodnotami. Oproti "normálu" údajně za tento úsek umřelo o 377.000 lidí více.

Podle AP míří USA k ročnímu součtu nad 3,2 miliony úmrtí, což by znamenalo překročení loňské bilance nejméně o 400.000. Konečné údaje nicméně budou k dispozici až v horizontu měsíců.

"Úmrtí ve Spojených státech přibývají ve většině let, takže jistý meziroční nárůst se dal očekávat. Čísla za rok 2020 ovšem znamenají skok o přibližně 15 procent, který by se mohl ještě zvýšit po započítání všech mrtvých z tohoto měsíce," vysvětluje AP.

Pokud by se její odhad naplnil, USA by zažily největší procentuální nárůst od roku 1918, kdy desetitisíce amerických vojáků padly v bojích první světové války a statisíce Američanů připravila o život pandemie chřipky. Tehdy se počet úmrtí meziročně zvýšil o 46 procent.

Co se týče pandemie covidu-19, hlásí USA nejvíce obětí ze všech zemí světa, přičemž v přepočtu na milion obyvatel je jich zde registrováno skoro stejně jako v Česku. Po pondělku se podle JHU americká bilance zvýšila o 1696 na celkových 319.457 úmrtí. List NYT hlásil bezmála 2000 nových úmrtí.

Hlavní ukazatele o vývoji epidemie se v USA, které mají asi 330 milionů obyvatel, nadále drží na rekordních číslech nebo těsně pod nimi. Při provádění zhruba dvou milionů testů denně je průměrný přírůstek statistiky nakažených okolo 210.000, zatímco na každý z posledních sedmi dní připadá více než 2600 úmrtí připisovaných covidu-19. V amerických nemocnicích bylo v pondělí podle iniciativy The COVID Tracking Project poprvé více než 115.000 pacientů s nemocí z koronaviru.