Koronavirus ukázal, jakým problémem je obezita. Lékař navrhuje razantní řešení

Obezita přerostla ve zdravotní krizi

Při snaze chránit se během současné pandemie a přípravě na další si musí zdravotníci jasně uvědomit spojitosti mezi obezitou a covid-19, nabádá lékař. Deklaruje, že obezita zvyšuje riziko respiračního selhání, ovlivňuje imunitní systém a může vést k chronickým zánětům, které se v případě nákazy novým koronavirem vymknou kontrole.

V souvislosti s koronavirem je nutné pohlížet na obezitu nikoliv jako na pouhou nemoc, ale také jako na zdravotní krizi, konstatuje Jones. Přiznává, že za svou praxi si uvědomil, nakolik je pro některé pacienty těžké přijmou zdravější životní styl, tudíž tato cesta vyžaduje především radikální změnu ve vztahu lékaře s pacientem.

"Pravdou je, že většina mých pacientů ví, co potřebuje, dříve než vkročí do mé ordinace," pokračuje internista. Uvádí, že pacientům bylo již předtím nespočetkrát doporučeno zhubnout, ale nevědí jak a často se tážou, co mají vlastně jíst, jak mají cvičit a zda by měli zkusit podpůrné přípravky.

Jones přiznává, že ve většině případů pacienti opouštějí ordinaci bez odpovědi, protože lékaři zkrátka nemají dost času, aby jim ji poskytli a ani nejlepší lékař na světě nedokáže během dvacetiminutové konzultace, která probíhá jednou, dvakrát do roka, změnit a potenciálně zachránit pacientův život.

Lékaři a pacienti se tak při zvládání chronických nemocí uchylují k zoufalému postupu, poukazuje internista. Vysvětluje, že po letech obecných slov o potřebě změnit životní styl je pacientům diagnostikována chronická choroba a následně probíhá intenzivní snaha zabránit jejím nezvratným důsledkům, ale lékaři i v této fázi často nabízejí jen obecné rady, které již nestačí a nevedou k velkému rozdílu.

Ve světle spojení mezi obezitou a smrtícími nákazami jako covid-19 je třeba přístup zlepšit, nabádá Jones. Lékaři by podle něj měli mít mnohem více času na pacienty, aby s nimi připravili strategii úpravy životního stylu zahrnující detailní program její realizace.

Návrat k normálu nestačí

"Pokud to zní příliš dobře, aby to byla pravda, podívejme se na současnou strategii (ve vztahu) lékař-pacient u relativně komplexních chronických nemocí jako diabetes druhého typu," pokračuje internista. Poukazuje, že pacienti, jejichž hladina cukru v krvi je výrazně nad limitem, by měli chodit k lékaři každé tři měsíce, ale jelikož jejich problémy bývají komplexní, léčba si žádá vyšší úhrady a delší sezení s lékařem.

U obezity je tak klíčový včasný zásah, protože za předpokladu, že pacient dokáže změnit životní styl předtím, než se projeví dopady chronické choroby, má mnohem větší šanci na delší, zdravější život, bez ohledu na covid-19, zdůrazňuje Jones. Upozorňuje, že taková změna ale vyžaduje intenzivní vztah lékaře s pacientem, který jde dál než k běžným pobídkám k dietě a pohybu.

Pacienti potřebují personalizované lékařské rady, které odpovídají jejich metabolismu, tělesné stavbě a dalším individuálním faktorům, uvádí lékař. Stejně tak podle něj pacienti potřebují na míru šitý režim pohybu a podpůrné nástroje jako aplikace pro sledování příjmu potravin a jeho optimalizaci.

Pacienti si také zaslouží prostor, aby lékařům poskytli hluboké informace o svém okolí a návycích, na základě čehož se jim může dostat lékařské rady vycházející z potřebného kontextu, konstatuje internista. Dodává, že zajisté nejde o nejvýdělečnější způsob léčby, ale pacienti, kterým hrozí obezita, jej potřebují.

Je také potřeba, aby fungovaly preventivní zdravotní programy, přičemž jednotlivé státy by měly přijít s daňovými pobídkami pro firmy, které umožňují svým zaměstnancům alespoň pět hodin v týdnu cvičit během pracovní doby, míní Jones. Soudí, že vhodné by byly i daňové slevy pro jedince, kteří žijí zdravým životním stylem a udržují se v kondici, přičemž modelem pro takový postup by mohla být existující podpora využívání čisté energie.

"Návrat k normálu nestačí. Jednou z nejlepších věcí, které můžeme udělat v přípravě na další pandemii, je zabránit chronickým nemocem, dříve než propuknout," deklaruje lékař. Konstatuje, že zdravotníci složili přísahu, že budou pomáhat a radit pacientům, a nyní je třeba, aby se epidemie obezity - nejen ve Spojených státech - dostala pod kontrolu.