Koronavirus: USA už mají víc obětí, než kolik padlo vojáků v 1. světové válce

V absolutních číslech jsou Spojené státy v rámci nynější pandemie nejpostiženější zemí na světě. Virem SARS-CoV-2 se v zemi s téměř 330 miliony obyvatel nakazilo podle JHU 2,13 milionu lidí.

V počtu nakažených následují Brazílie a Rusko. V počtu zemřelých je druhá rovněž Brazílie, která nedávno na třetí místo odsunula Británii. Při přepočtu na počet obyvatel je ale v některých evropských zemích úmrtí připisovaných covidu-19 více než v USA.

More Americans have died of #coronavirus than were killed in WWI.



740 new virus deaths in 24 hours lifts the total toll in the US to 116,854, Johns Hopkins University tally shows

