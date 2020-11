Koronavirus: Vstupuje do nejvíce smrtící fáze pandemie, varuje expertka Bílého domu

Koordinátorka krizového štábu Bílého domu podle amerického tisku varovala vládní činitele před "nejvíce smrtící fází" epidemie a zmínila potřebu agresivnějšího postupu.

Varování údajně lékařka Deborah Birxová adresovala několika představitelům Bílého domu v interním komuniké. O jeho existenci nejdříve informoval deník The Washington Post, jeho obsah pak listu The New York Times (NYT) potvrdil "vysoce postavený pracovník Bílého domu," který k němu měl přístup. Vyjádření Birxové je ve zjevném rozporu s výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v posledních týdnech vyhlašuje, že USA jsou v boji proti covidu-19 na správné cestě.

"Vstupujeme do nejvíce znepokojivé a nejvíce smrtící fáze pandemie," napsala podle tisku Birxová.

USA momentálně zažívají prudký nárůst denních bilancí nakažených, které se minulý týden dostaly až k hranici 100.000 případů. Průměrné přírůstky jsou již zhruba deset dní vyšší než v kterékoli jiné fázi letošního roku, přičemž rekordní jsou i počty prováděných testů. Zároveň rychle přibývají hospitalizovaní pacienti s covidem-19, zatímco průměrný počet nových úmrtí spojených s nemocí podle NYT od poloviny října narostl o více než 100 na aktuálních 825 denně.

Trump i za těchto okolností vystupuje proti přijímaní tvrdých restrikcí, které by omezily ekonomické aktivity. Birxová ve svém prohlášení naznačuje, že prezident a jeho poradci věnují příliš mnoho pozornosti karanténním uzávěrám, a naopak se dostatečně nezabývají jinými opatřeními.

"Tohle není o lockdownech, o lockdownech to není od března nebo dubna. Je to o agresivním a vyváženém přístupu, který není implementován," cituje z dokumentu NYT. Birxová údajně předpovídá, že USA čeká více dní, kdy bude počet nových infekcí nad 100.000.

Podle agentury AP jsou aktuálně denní bilance nákaz na vzestupu ve 47 z 50 amerických států, přičemž nemocnice na mnoha místech jsou kvůli přívalu pacientů na pokraji svých možností. Od počátku jeho šíření se nákaza koronavirem v USA potvrdila u bezmála 9,3 milionu lidí, JHU v zemi eviduje přes 231.500 úmrtí připisovaných covidu-19.