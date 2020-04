Koronavirus zavřel školy po celém světě. 90 procent studentů je doma

V současné době probíhá vzdělávání dětí převážně online, ale v mnoha zemích postrádají potřebné zařízení, ať už je to technika nebo spolehlivé připojení k internetu.

Digitální propast je zřejmá zejména v Číně, kde je více jak 40 % populace bez internetu, tedy více jak 540 miliónů lidí. Ve státem podporovaných novinách Beijing News se objevil článek s příběhem čínského studenta, který spáchal sebevraždu potom co se snažil dostat k chytrému telefonu, aby se mohl zapojit s ostatními studenty do online výuky.

V USA v roce 2019 bylo 21 miliónu Američanů bez připojení na internet. Průzkum Pew Research Center v roce 2018 zjistil, že před pandemií viru SARS-CoV-2 asi 17 % dětí ve věku 13 až 17 nemohli dokončit své domácí úkoly, protože neměli k dispozici internet nebo počítač.

„Vláda by měla usilovat o přístup k internetu a zařízení pro všechny studenty, ale to se neděje“ uvedl pro CNN Earl Martin Phalen, generální ředitel a zakladatel George a Veronica Phalen Leadership Academies (PLA).

PLA spolupracuje s více než 20 školami a téměř 10 000 dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin po celé zemi, aby zajistila přístup ke kvalitnímu vzdělání. V současné době se Phalen snaží zajistit 6 500 zařízení pro studenty, kteří nevlastní notebook a ani tablet.

Podle Fernanda Reimese, profesora na Harvard Univesity, způsobí pandemie viru SARS-CoV-2 narušení příležitostí v oblasti vzdělávání a dodal, že uzavření škol bude zkouškou vzdělávacího systému, který byl podle Reimese od začátku špatný.

Kromě nedostatku počítačů a internetu je tu další faktor, který může vést k nedostatečnému vzdělávání. Během pandemie eboly v Sierra Leone po uzavření škol vzrostlo násilí na dívkách a vykořisťování děti. Obavy vzrůstají, že díky pandemii viru SARS-CoV-2 se tyto problémy můžou opakovat.

Může za to ekonomická nejistota, která se každým dnem kvůli karanténě zvyšuje. „Děti, které nejsou teď nejsou ve škole jsou více ohrožené zneužíváním, vykořisťováním a pro dívky je největší pravděpodobnost, že se do školy již nevrátí,“ sdělil Eric Hazard, regionální ředitel Save the Children pro Afriku.

Uvedl, že s největší pravděpodobností budou rodiny s nízkými příjmy nutit děti chodit do práce a zejména dívky budou nucené se starat o rodinné příslušníky, kteří budou nakaženi virem.

Karanténa má neblahý vliv i na duševní pohodu dětí. V Indii nouzová linka pro děti zaznamenala nárust o 50 % hovorů. Děti jsou vytřené z běžného režimu, a to může mít za následek úzkost. „Pandemie má za následek ztrátu jistot, ztrátu rutiny, ztrátu sociální interakce ve třídě,“ řekl mluvčí společnosti Childline CNN. To může mít pro děti katastrofální dopad.