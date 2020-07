Důchodkyně se nechce nakazit. Vzala karton a zařídila se po svém

Zmiňovaná seniorka Feridia Rojasová by sice mohla využívat donáškové služby základních potravin přímo do domu, ona sama ale chce chodit ven na zdravotní procházky, aby se udržela v kondici. Na svůj podomácku vyrobený pohyblivý domeček napsala čistě z legrace: "Já jsem doma, co ty?" Dalo by se říci, že dodržela vládní nařízení, aniž by se musela před okolním světem izolovat. Informoval o tom server Times Now.

"Toto jsem se rozhodla udělat, protože se bojím viru. Slyšela jsem o tom mnoho. Kdybych to ve svých letech chytla, byl by to můj konec. Takže si zalezu do své krabice a jdu na procházku,“ vysvětlila s poznámkou, že by její rodina uvítala, kdyby nevycházela ven vůbec. To by ale nevydržela.

Jelikož celý život pracovala jako zdravotní sestra, ví moc dobře, co všechno by případné onemocnění covid-19 mohlo v jejím případě obnášet. Jelikož je ale ve svém ochranném provizorním domečku krytá, nebojí se a užívá si relativně normálního života, ačkoliv u sousedů a kolemjdoucích vyvolává mírné pozdvižení.

"Někteří lidé mi říkají, že jsem praštěná, ale já se pak nemusím pokaždé sprchovat a mydlit se. Všechno ze mě spolu s krabicí sjede,“ nechala se slyšet babička z kubánského hlavního města Havany.