Většinu nakažených Američanů tvoří etnické minority, ukazují průzkumy

Deník The New York Times tento týden uveřejnil statistiky vyplývající z federálních dat shromážděných na základě údajů zhruba 1,5 milionu Američanů, u nichž se prokázala nákaza koronavirem. Ty ukazují, že napříč americkými státy je nejvíce nemocných právě mezi Latinoameričany a Afroameričany.

Z dat vyplývá, že nárůst pacientů těchto dvou etnik hlásí jak velká města jako New York nebo Milwaukee, tak města menšího charakteru. Jak uvádí deník The New York Times, již data z předchozích měsíců poukazovala na značný podíl těchto dvou etnik na většině případů nákazy.

Podrobnější pohled na situaci v menšinových etnikách však poskytují až nově zveřejněná data, která The Times obdržel až na základě žaloby, kterou podal na Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, jak sám uvádí. Ta jasně prokazují, že obě skupiny hlásí nejvíce případů, a to napříč městy, státy a věkovými skupinami.

Statistiky reflektující 640.000 případů zachycených v bezmála 1.000 okresech Spojených států uvádějí, že na 10.000 obyvatel Latinoameričané hlásí v průměru 73 případů, Afroameričané 62. V porovnání s americkými bělochy je to tak téměř trojnásobek. Ti v přepočtu na 10.000 obyvatel tvoří zhruba 23 případů nákazy.

Z dat zároveň vyplývá, že koronavirová úmrtnost těchto dvou etnik je dvakrát vyšší než u bělochů. Vysoký počet případů a vysoká úmrtnost Latinoameričanů a Afroameričanů údajně vyplývají ze skutečnosti, že drtivá většina z nich nedosáhne na zdravotní pojištění a s tím spojenou zdravotní péči nebo možnost nechat se otestovat.

Situaci ve městě Kansas City, kde 16 % afro- nebo latino-amerických obyvatel tvoří 40 % všech nakažených, okomentoval pro The New York Times starosta Quinton Lucas slovy „Systémový rasismus už se neprojevuje jen v systému trestního práva, vidíme ho napříč celou zemí, ve městech, na venkově, všude tam, kde si lidé zaslouží nárok na rovnocenný život – dostupné zdravotní pojištění, přístup k testování a zařazení do programu trasování“.

Nejhorší situace se zdá být v Kent County ve státě Michigan, kde afro- a latino-americká populace tvoří pouhých 20 % všech obyvatel, na počtu případů nákazy koronavirem se však podílí 63 %. Z celkových 249 okrsků čítajících nejméně 5.000 Afroameričanů, které The Times analyzoval, uvádí 235 z nich vyšší počet nakažených právě v rámci tohoto etnika než u obyvatel bílé pleti. Stejně je tomu i ve 178 okrscích z celkových 206 analyzovaných, které čítají nejméně 5.000 Latinoameričanů, jak uvádí The Times.

Federální data navíc ukázala, že podobná situace panuje i mezi dalšími etnickými minoritami v zemi. Vysoký počet případů oproti průměru byl zaznamenán i mezi domorodými obyvateli, a to zejména ve státě Arizona a přilehlých oblastech. U Asijské menšiny se výrazný rozdíl co do počtu nakažených neukázal, i přesto je však vyšší než u bělochů.

The New York Times navíc dodává, že uveřejněná data stále nejsou kompletní. Nejen, že u více jak poloviny hlášených případů stále chybí údaje o jejich etnické příslušnosti, data neudávají ani příčiny nákazy, stejně tak nereflektují případy za poslední měsíc.