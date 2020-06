Latinská Amerika eviduje už 2,1 milionu nakažených, Bolsonaro musí dle soudu nosit roušku

Brazílie eviduje více než polovinu z 2,1 milionu nakažených v Latinské Americe, kde už také v souvislosti s covidem-19 registrují téměř 100.000 úmrtí.

Brazílie je druhou nejhůře postiženou zemí v nynější pandemii po Spojených státech, kde se dosud podle Univerzity Johnse Hopkinse potvrdilo na 2,3 milionu nakažených a přes 120.000 úmrtí s covidem-19. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí připomněla, že brazilské statistiky jsou nižší než skutečnost, protože země provádí málo testů.

Vrchol epidemie přitom experti v Brazílii, která je s 210 miliony obyvatel největší zemí Latinské Ameriky, očekávají až v červenci.

Brazilský prezident Jair Bolsonaro nemoc covid-19 od počátku pandemie zlehčuje a odmítá omezení pohybu lidí či uzavření obchodů a restaurací kvůli koronaviru, která zavedly jednotlivé státy této federace. V pondělí vyzval guvernéry, aby urychlili uvolňování těchto omezení, aby se znovu rozjela ekonomika. Bolsonaro také řekl, že reakci světa na pandemii považuje za přehnanou.

"Žádám guvernéry a starosty Brazílie, aby, samozřejmě zodpovědně, začali otevírat obchod, protože nové informace, které přicházejí z celého světa i od WHO, včetně omylů, ukazují, že reakce na tuto záležitost byla možná trochu přehnaná," řekl v rozhovoru s médii v pondělí Bolsonaro.

Soudce Renato Borelli podle dnes zveřejněného rozsudku nařídil Bolsonarovi, že musí na veřejnosti nosit roušku, informovala agentura Reuters. Stalo se tak poté, co prezident na veřejná shromáždění konaná v Brasílii chodil bez zakrytého nosu a úst. Soudce Borelli také uvedl, že pokud by Bolsonaro toto opatření zavedené úřady ve federálním distriktu, v němž Brasília leží, nedodržoval, hrozila by mu za každý den pokuta 2000 realů (9075 korun).

Experti očekávají, že Brazílie letos zažije kvůli pandemii nejhorší pokles ekonomiky v historii. Odhadují, že hrubý domácí produkt (HDP) klesne o 6,5 procenta.

Brazilská vláda koronavirová omezení odmítá, ale tento týden prodloužila o další dva týdny uzavření země pro cizince a posílila ochranu hranic.

Druhou nejhůře zasaženou zemí koronavirem v Latinské Americe je Peru, kde se potvrdilo už na 257.500 nakažených, což je šestý nejvyšší počet na světě. Za poslední den ale Peru zaznamenalo nejnižší denní přírůstek nakažených od 11. května, když v pondělí přibylo 2511 potvrzených nakažených. Vrchol epidemie zažila tato třicetimilionová země 31. května, kdy za den evidovala 8805 nově nakažených.

Třetí nejvyšší počet nakažených koronavirem SARS-CoV-2 registruje v regionu Chile, které je už sedmou nejhůře postiženou zemí světa v této pandemii a v neděli předstihlo i Itálii a v pondělí Španělsko. Jihoamerický stát s 19 miliony obyvatel zaevidoval už na 247.000 nakažených, z toho 4608 přibylo v pondělí a 5607 v neděli.

Nový denní rekord nakažených zaznamenalo v pondělí argentinské hlavní město, kde v metropolitní oblasti Buenos Aires přibylo na 2150 potvrzených nakažených a kde proto úřady uvažují o znovuzavedení úplné karantény. Rekordní nárůst nových případů nákazy zaznamenala v pondělí také Bolívie, kde za den přibylo 1105 potvrzených nakažených, čímž počet dosud evidovaných případů v této zemi vzrostl na 25.493.