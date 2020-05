Lékaře děsí možný rozsah nemoci covid-19. Může zasáhnout téměř celé tělo

Cévní chirurg Sean Wengerter z New Yorku uvádí příklad 38letého muže, který byl hospitalizován, poté, co se doma léčil s onemocněním covid-19. „Probudil se a měl necitlivé a studené obě nohy, byl tak slabý, že nemohl chodit,“ řekl Wengerter pro CNN. Muž měl krevní sraženinu v hlavní tepně, která se rozdělila na dvě části a nohy díky tomu nebyly prokrveny.

Podle Wengertera tento závažný stav usmrtí až 50 % pacientů a podotkl, že se tato komplikace nevyskytuje u takto mladých pacientů. Díky včasné reakci lékařů byl pacient zachráněn. „Vypadá to, že covid-19 vytváří lokální zánětlivou odpověď, která vede k některým z těchto trombotických příhod,“ dodal Wengerter a vysvětlil, že se tyto příhody dějí kvůli tomu, že vir působí přímo na tepny.

Začínají se množit i mrtvice u mladých lidí, kteří jsou jinak bez závažných symptomů. Neurochirurgové již v minulosti vyjádřili obavy, že mrtvice souvisí s onemocněním covid-19, protože i jiní odborníci hlásí nálezy krevních sraženin v plicích u lidí, kteří zemřeli na onemocnění covid-19. Krevní sraženina může putovat krevním řečištěm po celém těle, a to může způsobit selhání kteréhokoliv orgánů.

„Vypadá to, že virus vážně ovlivňuje cévy v těle. Každý jednotlivý orgán je napájen krevními cévami, takže pokud virus napadá cévy, pak mohou vznikat poškození kteréhokoliv orgánu,“ řekl Oren Friedman, který má na starosti pacienty s onemocněním covid-19 ve středisku Cedars-Sinai v Los Angeles.

Zdá se, že pokud virus SARS-CoV-2 napadá cévy po celém těle, mohlo by to souviset i se zvýšeným počtem hospitalizovaných dětí na jednotkách intenzivní péče. Děti vykazují zánětlivé stavy podobné Kawasakiho nemoci, která se projevuje i zánětem v tepnách, který poškozuje srdce.

Varování o značném zvýšení hospitalizovaných dětí, kteří trpí multi-systémovým zánětlivým syndromem vydala i Pediatric Intensive Care Society ve Velké Británii. New York State Department of Health uvedl, že v současné době vyšetřuje 100 případů hospitalizovaných dětí. Podle odborníků by se mohlo jednat o „cytokinovou bouři“, což je závažná imunitní reakce, při které tělo produkuje imunitní buňky a proteiny, které mohou zničit jiné orgány.

„Je dokonce možné, že protilátky, které děti vytvářejí na SARS-CoV2, způsobují imunitní reakci. To zatím nikdo neví,“ uvedla Jane Newburgerová, kardioložka a expertka na Kawasakiho nemoc.