Leonardo DiCaprio zachraňuje Amazonii. Založil fond na pomoc domorodcům

Peníze mají dostat domorodí obyvatelé a další místní, kteří se snaží zachránit biodiverzitu a život na území Amazonie před požáry, které oblast nyní devastují. "Sto procent tvého příspěvku půjde lidem, kteří přímo v terénu zachraňují Amazonii," ujistil DiCaprio.

#EarthAlliance has formed an emergency Amazon Forest Fund with $5m to focus critical resources for indigenous communities and other local partners working to protect the biodiversity of the Amazon against the surge of fires. Learn more & donate: https://t.co/uG2WoEoKqx pic.twitter.com/IbcubQCO4v