Leonardo DiCaprio zakládá požáry v Amazonii? Bolsonaro se obul do slavného herce

"Co dělají nevládní organizace? Co je nejjednodušší? Zapálit les, vyfotit to, natočit video, udělat kampaň proti Brazílii, spojit se s Leonardem DiCapriem a on jim dá peníze," prohlásil Jair Bolsonaro v pátek před novináři v brazilské metropoli, aniž by předložil důkazy pro své tvrzení. "Ten Leonardo DiCaprio je geniální týpek, že? Dává peníze na zapalování Amazonie," uvedl mimo jiné brazilský prezident.

zdroj: YouTube

Bolsonaro, který je považován za krajně pravicového politika, už letos v srpnu nepřímo obvinil nevládní organizace, že zapalují les v Amazonii, aby poškodily jeho vládu mimo jiné proto, že jim snížila příspěvky. Posléze tvrdil, že média jeho slova překroutila a že nevládní organizace neobvinil, jen je "podezírá".

Americký herec Leonardo DiCaprio už od konce 90. let podporuje projekty na ochranu přírody po celém světě. Letos spolu s Laurene Jobsovou, vdovou po počítačovém expertovi a zakladateli společnosti Apple Steveu Jobsovi, a podnikatelem Brianem Shethem založil ekologickou organizaci Earth Alliance. Ta v srpnu vytvořila fond na záchranu amazonského pralesa s vkladem pět milionů dolarů (asi 116 milionů Kč), peníze z něj mají dostávat domorodí obyvatelé a místní organizace pro záchranu biodiverzity a života v Amazonii před požáry.

Letos podle národních statistik výrazně vzrostl počet lesních požárů v Brazílii, k čemuž podle expertů přispělo nejen sucho a klimatické změny, ale též ilegální kácení a vypalování lesa za účelem získání zemědělské půdy. Mnozí viní Bolsonara, že k odlesňování přispívá svou politikou upřednostňování ekonomického rozvoje před ochranou životního prostředí a zlehčováním varovných statistik.

Amazonský deštný prales, který leží ze 60 procent na území Brazílie, je označován za "zelené plíce" planety. Hraje totiž významnou roli v pohlcování skleníkových plynů, jež přispívají ke změnám klimatu.