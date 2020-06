Lidé loni zničili 11,9 milionu hektarů tropického lesa

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

V loňském roce se na světě vykácelo nebo vypálilo 11,9 milionu hektarů tropického lesa. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila organizace Global Forest Watch (GFW). Rok 2019 tak byl co do odlesňování podle ní třetí nejhorší od počátku nového tisíciletí.