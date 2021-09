Los Angeles nepustí neočkované studenty starší 12 let do školy

Studenti ve věku 12 let a starší, kteří se účastní sportovních a dalších mimoškolních aktivit, musí být plně očkováni do konce října. Ostatní pak do 19. prosince.

Agentura AP uvedla, že k podobnému požadavku vakcinace starších studentů přistoupil v USA zatím jen malý počet okresů. Nedaleké Culver City obdobnou politiku zavedlo minulý měsíc pro svých 7000 žáků.

Los Angeles doposud bojovalo proti šíření koronaviru ve školách testy studentů a učitelů každý týden či povinným nošením roušek ve vnitřních prostorách i venku. Všichni zaměstnanci škol museli být také již dříve očkováni.