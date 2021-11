Los Angeles zavádí povinnost covid pasů do provozoven

Druhé nejlidnatější americké město zavádí jeden z nejpřísnějších režimů tohoto druhu ve Spojených státech, píše agentura AP. Změna přichází poté, co se v oblasti podobně jako v celých USA zastavil pokles denních počtů infekcí.

Los Angeles se spuštěním systému SafePassLA přidává k rostoucí skupině amerických měst, kde se v různých podnicích vyžaduje od zákazníků potvrzení o bezinfekčnosti. Do této skupiny patří i New York nebo San Francisco. V Los Angeles se ale systém týká širší palety podniků a akcí a vztahuje se i na nákupní centra, divadla, muzea, kongresová centra či krytá sportoviště. Pravidla platí pro všechny osoby starší 11 let, přičemž možnost nahradit očkovací certifikát negativním testem mají jen lidé s výjimkou z vakcinace udělenou z náboženských nebo zdravotních důvodů.

Podle vedení města bude nové opatření motivovat lidi k tomu, aby se nechali očkovat, a zvýší bezpečnost služeb pro zákazníky i personál. V okrese Los Angeles, kde žije zhruba deset milionů obyvatel, je aktuálně alespoň částečně naočkovaných asi 80 procent lidí, kteří mají k vakcíně přístup.

Někteří provozovatelé podniků ale mají obavy, že kontroly vakcinačních potvrzení a testů způsobí další ztráty po měsících složitého fungování v pandemické době. "Nové nařízení s sebou přinese minové pole potenciálních přešlapů a konfrontací pro všechny dotčené podniky, ale majitelé restaurací v oblastech s nižší proočkovaností vidí svou budoucnost obzvlášť nejistě," napsal v neděli list Los Angeles Times. "Je tohle začátek konce?" tázala se šéfka restaurace Hotville Chicken Kim Princeová.

Ačkoli systém SafePassLA vstupuje v platnost dnes, úřady avizovaly, že pravidla začnou vymáhat až za tři týdny, aby se mohly podniky novému režimu přizpůsobit. To vše v situaci, kdy se regionu nedaří srazit počty nových infekcí koronavirem na úroveň ze začátku léta. Přírůstky sice od začátku září výrazně klesly, v okrese Los Angeles ale v posledních dnech opět o něco vzrostly na více než 1300 případů na den.

Úřady se snaží odvrátit podobně ničivou vlnu epidemie covidu-19, jaká oblast zasáhla loni na přelomu loňského a letošního roku. Kalifornie v jisté fázi hlásila více než 500 úmrtí denně a v Los Angeles nestíhaly nemocnice ani márnice, připomíná AP.