Machu Picchu se opět otevře 1. července, turisté budou muset mít roušky

Komplex teras a chrámů, který je památkou UNESCO, se uzavřel v polovině března kvůli pandemii covidu-19. V ní je Peru co do počtu evidovaných případů nákazy druhé v Latinské Ameriky po Brazílii, na rozdíl od největší země regionu ale Peru mnohem více testuje.

"Určitě budou muset mít všichni roušky, budou si muset před vstupem dezinfikovat ruce a očistit boty," řekl agentuře AFP šéf archeologického parku Machu Picchu José Bastante.

Oblast Machu Picchu je podle Europa Press z 85 procent závislá na cestovním ruchu. Před pandemií navštívilo město dávných Inků shlížející z horského sedla na zelené vrcholky peruánských And na 2500 lidí denně, v sezóně i 4500. Od roku 1948, kdy se otevřela pro turisty, byla tato památka zavřená teprve podruhé. Poprvé to bylo v roce 2010, když sesuvy půdy poničily místní železniční trať.

Peruánská vláda minulý měsíc oznámila, že chce oživit cestovní ruch i vstupem zdarma do přírodních rezervací a archeologických památek pro domácí turisty. Do konce roku nebudou muset platit vstupné státní zaměstnanci, děti a senioři. Kvůli davům turistů přitom loni místní úřady omezily návštěvní hodiny do tří nejnavštěvovanějších částí Machu Picchu, aby komplex chránily před opotřebováním návštěvami davů.

Pravidla proti šíření koronaviru slíbili dodržovat i místní obchodníci, hoteliéři či restauratéři. Na základě dohody Společně pro Machu Picchu například budou pravidelně podstupovat testy na koronavirus. Místní dopravci omezí kapacitu na polovinu, aby cestující mohli udržovat větší odstupy.

Machu Picchu leží asi 100 kilometrů od někdejšího hlavního města Incké říše Cuzka v nadmořské výšce asi 2400 metrů nad kaňonem řeky Urubamba. Město, vystavěné z přesně opracovaných kvádrů bez pojiva, nechal postavit v polovině 15. století panovník Pachacútec Yupanqui. Španělé po dobytí Incké říše v 16. století Machu Picchu neobjevili, našel ho až v roce 1911 Američan Hiram Bingham. Dodnes se experti neshodují v tom, kdy a proč bylo toto město svými obyvateli opuštěno. Podle některých teorií nešlo ani o klasické město, ale o jakousi zemědělskou testovací stanici Incké říše.

Peruánské ministerstvo zdravotnictví v pondělí oznámilo 3181 nových případů nákazy koronavirem a 106 úmrtí s covidem-19. V této zemi se 32 miliony obyvatel se potvrdilo už téměř 200.000 případů nákazy koronavirem, z toho na 5600 lidí zemřelo a na 90.000 už se uzdravilo.

Peru eviduje druhý nejvyšší počet nakažených v Latinské Americe po Brazílii, která má ale 210 milionů obyvatel a provedla dosud méně testů na koronavirus než Peru. Nouzový stav kvůli pandemii vyhlásila peruánská vláda v polovině března a postupně ho prodlužovala až do 30. června.