Madeleine Albrightová bude pohřbena 27. dubna ve Washingtonu

"Ministryně Albrightová byla průkopnicí v diplomacii, vášnivým obhájcem žen a drahým přítelem této katedrály," cituje tisková zpráva děkana katedrály Randolpha Marshalla Holleritha. Ten dodal, že se těší na oslavu "legendárních úspěchů" ženy narozené v Praze v české židovské rodině diplomata Josefa Korbela.

Když se v roce 1997 za prezidentství Billa Clintona stala 64. šéfem americké diplomacie, zapsala se do dějin USA také jako do té doby nejvýše postavená žena v americké politice. Předtím působila jako velvyslankyně Spojených států při OSN. Do Ameriky přitom přišla jako uprchlice v roce 1948.

Albrightová proslula jako rázná dáma. Po odchodu z úřadu kritizovala prezidenta George W. Bushe za to, že místo spojenectví používá k podpoře diplomacie "šok síly", a prohlásila, že Bush odradil umírněné arabské lídry a vytvořil potenciál pro nebezpečnou roztržku s evropskými spojenci. Podle agentury AP však nebyla umírněnou političkou a sehrála klíčovou roli v tlaku na Clintonovu administrativu, aby se vojensky zapojila do konfliktu v Kosovu.

Její rodina minulý měsíc úmrtí diplomatky oznámila s tím, že příčinou byla rakovina. Katedrála na severozápadě Washingtonu, kde se uskuteční její pohřeb, se chystá hostit nejméně třetí rozlučku s významným státníkem za několik měsíců. V prosinci v ní lídři z obou hlavních politických stran vzdali hold někdejšímu senátorovi Bobu Doleovi. V listopadu se tam konal pohřeb bývalého šéfa diplomacie USA Colina Powella, přičemž tehdy dorazila i Albrightová.