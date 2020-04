Maduro chce odložit parlamentní volby, v březnu přitom tvrdil něco zcela jiného

"Nejsem si jist, zda letos volby budou, protože v současnosti máme prioritu (koronavirus) a z mé strany by bylo nezodpovědné, kdybych řekl, že se volby uskuteční," řekl Maduro ve vysílání rádia La Pizarra.

Prezident upřesnil, že v případě potřeby o konání voleb rozhodne nejvyšší soud. Přitom ještě v březnu, tři dny před potvrzením prvního případu koronaviru v této jihoamerické zemi, Maduro řekl, že volby se uskuteční, "i kdyby sněžilo nebo lilo jako z konve". Jejich datum ale oznámeno nebylo.

Maduro je vedle porušování lidských svobod viněn i za to, že přivedl zemi do hluboké krize a občany do extrémní chudoby. "V dříve nejbohatší zemi Latinské Ameriky se nyní lidé potýkají s akutním nedostatkem potravin, léků, vody a masivními výpadky elektřiny," uvádí na svých stránkách česká nezisková organizace Člověk v tísni.

Funkci prezidenta zastává Maduro i po volbách, ve kterých se utkal se svým protivníkem Juanem Guaidóem. Mnoho zemí včetně Evropské unie a Spojených států ale považuje volby za neplatné a jako prozatímní hlavu státu uznává právě vůdce venezuelské opozice Juana Guaidóa.

Vnitropolitickou krizí ve Venezuele se zabývají Spojené státy, které se situaci snaží řešit diplomatickým vyjednáváním i zaváděním ekonomických sankcí. Zároveň se však pokoušejí posílat do Venezuely humanitární pomoc pro strádající občany, v čemž jim Maduro brání.

Spojené státy na konci března nabídly, že uvolní sankce, pokud opozice a členové Madurovy socialistické strany vytvoří přechodnou vládu bez účasti současného prezidenta.

Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse má Venezuela k dnešku 227 potvrzených případů nákazy koronavirem a devět úmrtí.