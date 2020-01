Šéf americké diplomacie to podle agentury Europa Press řekl v pondělí v Bogotě na protiteroristickém summitu zemí západní polokoule, jehož se účastnili zástupci dvou desítek států.

"Íránský režim je se svou ozbrojenou paží Hizballáhem ve Venezuele a to je nepřijatelné," prohlásil Pompeo a vyzval americké země k boji proti terorismu. Ten podle něj třeba vést nejen proti těm, kteří přímo pokládají bomby, ale i proti těm, kteří teroristy podporují, což podle Pompea činí i Madurův režim.

Honored to meet Interim President @JGuaido at the 3rd Counterterrorism Ministerial. His tireless efforts to restore democracy to #Venezuela are an inspiration. We are proud to support him and the people of Venezuela as they strive for a brighter future. pic.twitter.com/1vD4qq5KS7