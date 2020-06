Maduro před volbami manévruje. Soud do čela opoziční strany dosadil příznivce režimu

Venezuelský nejvyšší soud v pondělí předběžným rozhodnutím pozastavil výkon funkcí vedení strany Demokratická akce (AD), v jejímž čele stojí už dvacet let známý opoziční lídr Henry Ramos Allup. Soud jmenoval nové vedení, které nyní může připravovat stranu na parlamentní volby. Ty by se měly konat do konce roku, jejich datum zatím není stanoveno.

Do čela strany AD postavil soud Bernabého Gutiérreze, který patří k části opozice nakloněné spolupráci s režimem. Dosavadní národní tajemník AD Guitérrez v neděli kritizoval vedení strany za odmítnutí účasti v parlamentních volbách. Několik opozičních stran totiž o víkendu vydalo prohlášení, že se nehodlají účastnit voleb, na něž má dohlížet v pátek soudem jmenovaná ústřední volební komise. Takové volby označila opozice za netransparentní volební "frašku", která ještě zhorší nynější politickou i ekonomickou krizi v zemi.

Některé opoziční strany stejně jako Guaidó nové vedení AD odmítli a označili jeho členy za přeběhlíky. Krok soudu považují za manévr režimu ve snaze ovlivnit parlamentní volby. Guaidó rovněž vyzval Venezuelany, aby se připravili na další demonstrace. "Musíme se připravit na důslednou odpověď na všech úrovních: v ulicích i větším mezinárodním tlakem, abychom vytvořili nouzovou vládu, která zemi vrátí stabilitu a demokracii," uvedl v pondělí Guaidóův tým na twitteru.

Šestatřicetiletý Guaidó, ještě předloni nepříliš výrazný představitel opozice, se stal loni v lednu předsedou venezuelského parlamentu, který ovládá už od roku 2016 opozice a který ale Madurův režim od té doby blokuje pomocí nejvyššího soudu. Loni v lednu parlament neuznal nový Madurův prezidentský mandát s tím, že vzešel z nesvobodných voleb, a prozatímním prezidentem se poté prohlásil Guaidó. Jako dočasnou hlavu Venezuely, která má uspořádat demokratické volby, ho uznalo na 60 zemí. Maduro se ale stále drží u moci s užitím represí a podpory vedení armády i některých zemí, včetně Ruska, Íránu či Turecka.

Za protiústavní označila opozice i páteční jmenování nových členů ústřední volební komise, do níž režim podle ní dosadil své příznivce. Jmenování této komise totiž přísluší parlamentu. Nejvyšší soud ale minulý týden vynesl verdikt, podle něhož parlament "opomněl jmenovat ústřední volební komisi", čímž podle soudu o toto právo přišel.

Jmenování nové ústřední volební komise označil za protiústavní i americký ministr zahraničí Mike Pompeo. "Tento krok režimu a nejvyššího soudu Venezuelu ještě více vzdálil přechodu k demokracii," uvedl v pondělí Pompeo.

Maduro's corrupt court took the 1st steps towards rigging the next election in his favor. These actions delay the return to free & fair elections & prolong the suffering of the Venezuelan people. The world must support @AsambleaVE & the Venezuelan people. https://t.co/YrP7xI7m9O.