Madurův oficiální twitterový účet byl o víkendu plný fotek a videí, na nichž vojáci a vojačky společně s milicionáři v červených košilích trénují střelbu. Nechyběly záběry odpalování raket a manévrů na moři.

🇻🇪¡Orgullo Venezolano!

Nuestra Gloriosa @ArmadaFANB ejecuta lanzamiento de misil otomat de largo alcance desde la Fragata Misilística F22 “Almirante Brión” impactando con gran precisión en el blanco.

¡Logro de la #FANB en Revolución!

¡Venceremos! #EscudoBolivariano2020 pic.twitter.com/KhC0kDcW8o — @ceofanb (@Libertad020) February 16, 2020

Někteří uživatelé sociálních sítí ale zveřejňovali videa, která lépe odrážela realitu. Na jednom z nich, které zveřejnil například opoziční deník El Nacional, skupinka vojáků tlačí obrněné vozidlo k benzinové pumpě. "Obrněnec bez šťávy, to je ale smůla!," komentoval video jeho autor.

Tanqueta se quedó sin gasolina en plenos “ejercicios militares” en Coro y tuvo que ser empujada hasta la estación... #15feb pic.twitter.com/JA723FB9f3 — Sergio Novelli (@SergioNovelli) February 16, 2020

"Je to smutná realita Venezuely. Bez benzinu, bez plynu, bez léků a veřejných služeb. Zatímco oni posílají benzin na Kubu, my stojíme 48 hodin frontu na 40 litrů. Země v troskách," připomněl jeden ze sociálních uživatelů krizi ve Venezuele, jejíž hospodářství už několik let kolabuje.

Na dalším videu zveřejněném po vojenském cvičení je zaznamenána během tréninku jedna korpulentní milicionářka, která s obtížemi zdolává různé překážky a okolí ji přitom povzbuzuje. "Pojď, Gladys! To dáš, jsme válečníci," volají vojáci. Při tragikomické scéně, kdy se žena i marně snažila prolézt pneumatikou a nakonec ji překročila, milicionářce všichni radostně zatleskali.

"Chudáci lidi, jaké ponížení! A to jen za pytlík jídla či léků," připomněla další uživatelka sociální sítě přídělový systém, který Madurova vláda před několika lety zavedla. Podle opozice si takto vláda kupuje podporu i volební hlasy.

Vláda si podle opozice kupuje i přízeň armády, díky níž se Maduro stále drží u moci. V posledních letech se proti režimu postavily i tisíce vojáků, včetně armádních důstojníků. Ti, kteří neutekli do zahraničí, ale skončili ve vězení, kde jsou podle nevládních organizací i mučeni.

O změnu režimu ve Venezuele a uspořádání svobodných voleb se opozice snaží už několik let, nepomohlo jí ale ani vítězství v parlamentních volbách v prosinci 2015. Madurova vláda totiž pak s pomocí nejvyššího soudu parlament de facto odstavila od zákonodárné moci. Změna režimu se zdála na dohled před rokem, kdy předsedu parlamentu Guaidóa uznalo postupně na 60 zemí prozatímním prezidentem. Maduro se ale v úřadu stále drží, mimo jiné díky podpoře Ruska a Číny.