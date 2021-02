McConnell by podpořil Trumpa, pokud by opět kandidoval za republikány

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vůdce republikánské menšiny v Senátu Mitch McConnell by podle svých slov rozhodně podpořil další kandidaturu Donalda Trumpa do Bílého domu, pokud by exprezident zvítězil v primárních volbách Republikánské strany v roce 2024. McConnell to ve čtvrtek prohlásil jen několik týdnů poté, co na půdě Senátu bývalého šéfa Bílého domu tvrdě kritizoval a řekl, že je morálně zodpovědný za násilnosti v sídle Kongresu ze začátku ledna, jež stály život pět lidí.