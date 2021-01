McConnell přestal blokovat dohodu o uspořádání Senátu po volbách

Ukončil tím několikadenní střet s lídrem demokratické většiny Chuckem Schumerem, jehož předmětem byl spor o zrušení pravidla, které umožňuje menšině blokovat projednávání legislativy, s níž nesouhlasí.

V Senátu nyní panuje neobvyklá situace. Demokraté mají od 20. ledna 50 senátorů, tedy stejně jako republikáni. Díky pravomocem demokratické viceprezidentky Kamaly Harrisové však mají v horní komoře de facto většinu. Schumer tím má jako lídr demokratů právo určovat program jednání.

Výbory Senátu však stále vedou republikáni, kteří jim předsedali už v minulém volebním období. Komora totiž dosud neschválila takzvané organizační usnesení, které stanoví nové uspořádání sil po volbách. Obvykle se jedná o formalitu, McConnell však tento krok dosud blokoval.

Požadoval totiž, aby obsahovalo závazek demokratů, že nebudou usilovat o zrušení zvláštního pravidla, podle kterého je pro zahájení hlasování potřeba o legislativních návrzích potřeba hlas 60 senátorů z celkové stovky. Právě využití tohoto pravidla, zvaného filibuster, umožňuje menšině v Senátu účinně blokovat schválení zákonů, s nimiž rezolutně nesouhlasí.

Schumer však odmítal na McConnellův požadavek přistoupit. Čelí totiž mimo jiné tlaku z takzvaného progresivního křídla své strany, které volá po zrušení tohoto omezení. To by pomohlo prosadit řadu legislativních změn slibovaných administrativou prezidenta Joea Bidena, které žádný z republikánů téměř jistě nepodpoří.

Zrušení filibusteru se v americké politické kultuře pokládá za takzvanou nukleární možnost, tedy nejzazší možné řešení politických neshod. Později by ovšem mohlo přinést neočekávané negativní dopady i pro stranu, která jej zrovna prosazuje.

Kritici však upozorňují na to, že McConnell v pozici lídra většiny v minulosti sám pravidlo zrušil, když šlo o potvrzení trojice soudců nominovaných exprezidentem Donaldem Trumpem do nejvyššího soudu.

Šéf senátních republikánů však nakonec ze svého požadavku ustoupil poté, co se dva demokratičtí senátoři vyjádřili proti zrušení pravidla. Demokraté by tak v současné chvíli nesehnali pro odstranění filibusteru dostatek hlasů. Americká média však poznamenávají, že jim však nic nebrání v tom svůj postoj ještě změnit, pokud by například republikáni blokovali příliš mnoho Bidenových návrhů a paralyzovali tak chod Senátu.

Schumer s McConnellem chtějí založit rozložení sil na příkladu z roku 2001, kdy byl Senát naposledy rozdělen poměrem 50 ku 50. Podle tohoto plánu by měly obě strany stejný počet senátorů ve výborech, demokratům by však připadla předsednická křesla. V případě nerozhodného hlasování ve výboru by se otázka přenesla na půdu pléna, kde mají demokraté díky Harrisové většinu.