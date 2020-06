Měly by sociální sítě zasahovat do příspěvků? Průzkum odhalil řadu rozporů

Napsala to agentura Reuters s odvoláním na nový průzkum společnosti Gallup a nadace Knight Foundation.

Debata o moderování příspěvků na sociálních sítích je v posledních měsících v USA vypjatá vzhledem k pandemii covidu-19 a nadcházejícím americkým prezidentským volbám. Za několik posledních týdnů ji však ještě vyhrotily zásahy sociální sítě Twitter vůči příspěvkům amerického prezidenta Donalda Trumpa, vůči nimž se vymezila konkurenční síť facebook.

Podle průzkumu dvě třetiny Američanů upřednostňují, aby se lidé mohli na sociálních sítích vyjadřovat svobodně, i když jsou jejich názory urážlivé pro ostatní.

Na 85 procent respondentů však nahlíží příznivě na odstraňování záměrně nepravdivých či zavádějících informací týkajících se zdraví a 81 procent dotazovaných vítá mazání záměrně zavádějících tvrzení ohledně voleb a dalších politických témat.

Američanům přitom více vadí, když společnosti moderují obsah málo, než když to dělají příliš. Podle 71 procent příznivců demokratů a 54 procent nezávislých nepostupují provozovatelé sociálních sítí dostatečně tvrdě, zatímco příznivci republikánů jsou v této otázce více rozděleni.

Osm z deseti respondentů nevěří velkým technologickým společnostem, že se ohledně vhodného obsahu na sítích rozhodnou správně. Většina jich však raději nechá tuto volbu na soukromých firmách než na vládě, ačkoliv část voličů demokratů by si přála, aby limity a pravidla určovaly úřady. Přes 80 procent dotazovaných by si přálo, aby škodlivost obsahu posuzoval nezávislý orgán. Takovou radu, která by měla projednávat vzorek různých příspěvků a podle toho stanovovat doporučení pro další postup společnosti, chystá třeba firma Facebook.

Téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že v principu podporují zákon, který nyní sociální sítě chrání před zodpovědností za příspěvky, jež na nich zveřejňují jejich uživatelé. Tuto právní ochranu se přitom snaží v poslední době omezit prezident Trump i někteří zákonodárci.

Trump se vydal do boje především se sítí Twitter poté, co její správci k některým jeho příspěvkům připojili poznámku, že je jejich obsah zavádějící. Jinou prezidentovu zprávu dokonce uživatelům znepřístupnili, protože podle nich velebila násilí, čímž porušila zásady používání sítě. Sociální síť Snapchat začátkem června uvedla, že Trumpovy příspěvky na platformě nechá, ale nebude je zařazovat do svého výběru zpráv od politiků a dalších veřejných osobností.