Prezident viní Boltona z toho, že kniha neprošla kontrolou, zda neobsahuje tajné informace. Podle Boltonova právního zástupce však jeho klient měsíce spolupracoval s odborníky při bezpečnostní radě Bílého domu, aby se ujistil, že jeho kniha žádné podobné materiály nezveřejní. To její vydání o několik měsíců opozdilo. Informovala o tom agentura AP.

Podle Trumpa bude případné obvinění proti Boltonovi náležet generálnímu prokurátorovi Williamovi Barrovi, který projevil podobné obavy jako Trump. Generální prokurátor vysvětlil, že činitelé administrativy, kteří mají přístup k tajným informacím, podepisují dohodu o mlčenlivosti, podle které musí být jakékoliv materiály před zveřejněním podrobeny oprávnění.

"Nemyslíme si, že Bolton tímto procesem prošel, nedokončil ho, a proto je v rozporu s touto dohodou," uvedl Barr.

Kniha nazvaná The Room Where It Happened, A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu) se podle nakladatelství vyjadřuje k řadě témat: samozřejmě k chaosu v Bílém domě, ale také k hlavním aktérům, k nesouvislému a neuspořádanému rozhodovacímu procesu prezidenta a k jeho jednání se spojenci i s nepřáteli, od Číny, přes Rusko, Ukrajinu, Severní Koreu, či Írán až po Británii, Francii a Německo.

Bolton významný post v Bílém domě zastával 519 dní od dubna roku 2018 do září 2019. Trump ho z funkce propustil údajně kvůli neshodám ohledně přístupu k Severní Koreji, Íránu, Afghánistánu či Rusku.