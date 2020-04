Merkelové roste podpora, Trump paběrkuje. Politolog vysvětlil důvod

Těžká výzva pro populisty

Trump jen pár dní před Kempovým oznámením tvrdil, že Spojené státy "začínají opět žít" a naznačoval, že několik států může otevřít své ekonomiky uzavřené kvůli pandemii nemoci covid-19, poukazuje Zakaria. Dodává, že ve středu prezident na Twitteru vzkázal, že země se bezpečně vrací do normálu a otevírá se obchodu.

Jen pár hodin po tomto tweetu ale Trump na tiskové konferenci uvedl, že s Kempovým rozhodnutím "silně" nesouhlasí, konstatuje politolog. Tento obrat je podle ně součástí prezidentovy strategie pro znovuzvolení, v rámci které chce působit jako představitel vlády, ale zároveň jako opozice vůči této vládě.

"Populismus byl vždy ze základu protestní hnutí lidí z venku brojících proti zkorumpované elitě, která vede zemi," pokračuje Zakaria. Dodává, že pravicový populismus pak rozděluje mezi "skutečnými lidmi" a "ostatními", které zpravidla představují cizinci, přistěhovalci, černoši, židé a další menšiny.

Tato strategie funguje, pokud není politik součástí vlády, ale jakmile se stane její součástí, stojí před ním výzva, upozorňuje politolog. Připomíná, že politici, kteří zvítězí ve volbách, se obvykle snaží sjednotit zemi, ale populismus stojí na rozdělování a nespokojenosti.

Navíc, v době skutečné nouze lidé uvažují střízlivě a populistické strany po celém světě, které zuřivě útočily na establishment, nyní jen obtížně prosazují svůj hlas, nastiňuje komentátor. Podotýká, že během současné pandemie se ukazuje, že lidé chtějí, aby vlády jednaly aktivně, pokud možno na základě rad expertů.

Trump se tak rozhodl hrát souběžně roli muže z venku i vládního politika, domnívá se politolog. Poukazuje, že šéf Bílého domu jeden den oznamuje obezřetný postup vycházející z doporučení zdravotníků, tedy otevírání ekonomiky v krocích, zatímco o den později je na stejné straně s demonstranty, kteří vyšli do ulic proti guvernérům držících se těchto směrnic.

"Je to složitý tanec. Politikům, jako Kemp, kteří se drží jen obtížně, lze odpustit, že neznají kroky," ironizuje Zakaria. Konstatuje, že na tiskových konferencích vystupují hned dva Trumpové - nejprve prezident Trump, který oznamuje oficiální stanoviska dne a předčítá monotónně z poznámek, na které se předtím zjevně ani nepodíval, ale pak se náhle objeví Donald Trump, populistická ikona, která tyto poznámky komentuje po svém.

Jako příklad uvádí politolog situaci, kdy Trump poté, co doporučil nošení roušek, prohlásil: "Je to dobrovolné. Nemyslím, že se toho budu držet." Tento model - doktor Jekyll a pan Hyde - je podle komentátora na prezidentových tiskových konferencích běžný a poté, co se na pódiu objeví zdravotníci a sdělí podstatné informace, Trump zasáhne a řekne něco, co je zcela v rozporu s jejich poselstvím.

Populistický dupák

Trump se zřejmě obává, že tento tanec nemusí stačit k tomu, aby mu zajistil znovuzvolení, především s ohledem na rostoucí nezaměstnanost, soudí Zakaria. Deklaruje, že prezident zajisté postřehl, že jeho podpora zůstává zhruba na úrovni jako před pandemií, což je znepokojivé, protože v době krizí ve Spojených státech zpravidla popularita šéfa Bílého domu prudce roste - po 11. září 2001 podporovalo George W. Bushe na 90 % Američanů, a to dlouhé měsíce.

Podle politologa se Trump snaží nedostatek podpory nahradit zesílením útoků na své obvyklé obětní beránky, tedy média, guvernéry z Demokratické strany, liberální města, mezinárodní organizace a především Čínu.

Prezident a jeho stoupenci v Kongresu a televizi Fox News tak rozpoutali zuřivou kampaň proti Pekingu, upozorňuje Zakaria. Vysvětluje, že přitom se drží známého modelu, kdy republikánští politici či novináři z Fox News vznesou závažné obvinění, kterého se Trump chytí a položí otázku, zda by se nemělo prověřit.

Šéf Bílého domu se také vrátil ke svému oblíbenému cíli, přistěhovalcům, a vyhlásil zákaz přistěhovalectví do země na 60 dnů, který je pochybný, protože Spojené státy již víceméně přistěhovalectví zastavily, uvádí komentátor. Vysvětluje, že nejde o samotné opatření, ale o jeho symboliku, která Trupovým voličům připomíná, že se na něj mohou spolehnout.

Existovala ale i alternativa a Trump mohl současné krize využít k tomu, aby zemi sjednotil proti společnému nepříteli, mohl být klidným citlivým lídrem, souhlasit se zdravotníky a posilovat jednotu, nikoliv rozdělovat, naznačuje Zakaria. Tento přístup podle něj zvolila německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž podpora nyní dosahuje 79 %, stejně jako francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož obliba stoupla v polarizované zemi o desetinu.

"Ukazuje se však, že Donald Trump zná pouze jeden tanec, 'populistického dupáka', a zjevně nemá zájem naučit jakýkoliv jiný," deklaruje politolog.