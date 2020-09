Kalhoty proklatě nízko. Ve městě na Floridě už se za ně nebude pokutovat

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Během uplynulých let přijalo mnoho samospráv v USA, školských systémů nebo i leteckých společností předpisy proti nošení povislých kalhot. Dokonce i bývalý americký prezident Barack Obama prohlásil, že „bratři by si měli natáhnout kalhoty“. Vyznávání módního trendu ve floridském městě Opa-locka bylo pokutováno až v řádu několika stovek amerických dolarů. V současné době městečko vyhlášku ruší, a to kvůli celosvětovým nepokojům proti rasové nerovnosti.