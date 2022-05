Mexická studentka vymyslela, jak odhalit v alkoholickém nápoji drogu

"Už jsme to vyzkoušeli na řadě nápojů, jako je whisky, rum, tequila či vodka," řekla Arely Salcedová, která studuje biomedicínské inženýrství na univerzitě v mexickém Querétaru. Vytvořit detektor omamných látek se rozhodla poté, co její kamarádce na diskotéce někdo dal do pití drogu, aby ji mohl znásilnit. Dívku naštěstí zachránilo včasné zavolání lékaře. V podobných případech se také stává, že dívky zemřou kvůli předávkování drogou podanou tajně v nápoji.

Salcedová se zprvu zaměřila na odhalení veterinárního sedativa xylazin, které je v Mexiku nejčastěji používané sexuálními agresory. Za cíl si ale stanovila vymyslet multidetektor, který by odhalil i další drogy.

"Xylazin je velmi silné sedativum pro zvířata, má analgetické a uspávací účinky a používá se pro velká zvířata, jako jsou krávy a koně," uvedla Salcedová.

Nyní potrvá ještě asi rok, než se detektor dostane k uživatelkám. "Předpokládám, že finální produkt bude kapesní a cenově dostupný, představujeme si ho jako tyčinku, která se po chemické reakci rozsvítí," popsala mladá vědkyně, která nyní shání někoho, kdo by ji finančně podpořil a pustil se do výroby jejích detektorů.

Mexiko se potýká dlouhodobě s vlnou násilí, které souvisí z velké části s působením drogových gangů. Loni zaznamenaly tamní úřady na 33.300 vražd, asi deset procent obětí tvořily ženy.