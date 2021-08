Mexiko hlásí rekordní nárůst nově nakažených koronavirem

Vysoké denní přírůstky země, která má asi 126 milionů obyvatel, registrovala v poslední době několikrát. Předchozí nejvyšší počet nových případů koronaviru připadl na minulý čtvrtek, kdy úřady zaznamenaly zhruba 25.000 nově nakažených lidí.

Proočkovanost obyvatelstva zůstává relativně nízká. Podle serveru Our World in Data ukončené očkování proti covidu-19 má zhruba čtvrtina mexické populace. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v úterý se lékařským zařízením podařilo podat zhruba 656.000 dávek vakcíny proti covidu-19. Od začátku epidemie jich bylo podáno zhruba 79 milionů.

Minulý týden americká vláda slíbila, že do Mexika zašle 3,5 milionu dávek vakcíny od společnosti Moderna a pět milionů dávek vakcíny od společnosti AstraZeneca, která od amerických úřadů stále nezískala povolení k použití svého preparátu na území USA.

Ve středu mexický regulátor schválil používání preparátu od společnosti Moderna. Mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard uvedl, že jeho země dostane první zásilku 1,75 milionu dávek tohoto preparátu o víkendu. Zbytek vakcín by měl do země dorazit do jednoho měsíce.

Od začátku epidemie v Mexiku zemřelo v souvislosti s nemocí covid-19 přes 250.000 lidí, což je čtvrtý nejvyšší počet na světě. Nákaza se prokázala u 3,15 milionu lidí. Podle ministerstva zdravotnictví jsou skutečné počty kvůli nízkému testování v zemi pravděpodobně vyšší.