Mezi útočníky na Kapitol byl i plavecký olympijský šampion Keller

Příznivci současného prezidenta Donalda Trumpa před týdnem vtrhli do Kapitolu. Dav několika stovek lidí se dostal přes bezpečnostní zábrany a po potyčkách s ochrankou a policií někteří pronikli až do zasedacích sálů. Kongresmani se museli evakuovat a k jednání se mohli vrátit až po několika hodinách, když se pořádkovým silám za pomoci slzného plynu i střelných zbraní podařilo sídlo zákonodárného sboru vyklidit. Nepokoje si vyžádaly pět mrtvých.

Jedním z protestujících byl podle všeho i člen zlatých amerických štafet na 4x200 metrů volný způsob z Atén 2004 a Pekingu 2008 Keller. Osmatřicetiletého bývalého plavce podle Daily Beast poznali, když se objevily fotografie vysokého muže v bundě amerického olympijského týmu.

@Olympics - Please consider stripping the medals from this guy, Klete Keller if you please? Wearing your organizations insignia while attempting to overthrow the US government isn't a good optic. pic.twitter.com/8LMUnjDMGJ