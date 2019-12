Bloombergova kampaň si podle serveru The Intercept najala přes prostředníka specializovanou firmu ProCom, která vyřizuje za zákazníky telefonické hovory. Svá call centra provozuje ve věznicích v Oklahomě. Ženy, které si odpykávaly trest v jedné z nich, přesvědčovaly v poslední době po telefonu americké voliče o kvalitách prezidentského kandidáta Bloomberga.

"Nevěděli jsme o tom a nikdy bychom to nepřipustili, kdybychom to věděli," uvedla Bloombergova mluvčí Julie Woodová. Volební tým amerického miliardáře se o call centru ve věznici dozvěděl podle ní až na základě dotazů novinářů. "Tuto praxi nepodporujeme," dodala Woodová a oznámila, že spolupráci s příslušnou firmou okamžitě ukončila.

Zatímco americká ústava zakazuje otroctví, třináctý dodatek umožňuje nutit vězně k práci jako součást jejich vězeňského trestu, upozornil zpravodajský server BBC.

Bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg oficiálně vstoupil do boje o Bílý dům teprve na konci listopadu. Sedmasedmdesátiletý mediální magnát tehdy prohlásil, že Spojené státy si nemohou dovolit mít další čtyři roky v čele republikána Donalda Trumpa. Výhrady měl ale i vůči tomu, co dosud viděl u některých demokratických kandidátů. Prezidentské volby se budou v USA konat 3. listopadu příštího roku.

Bloomberga průzkumy veřejného mínění zatím neřadí mezi favority. Největší podporu v demokratickém táboře má podle nich bývalý viceprezident Joe Biden následovaný senátory Berniem Sandersem a Elizabeth Warrenovou.