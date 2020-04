Michelle Obamová viceprezidentkou? Sen amerických demokratů, píše Politico

Obamová, která je v demokratickém táboře zdaleka nejoblíbenější ženou, dosud kandidaturu na vysoký úřad rezolutně odmítá, připomíná Politico. V politice se angažovat nechce, Bidenovu kandidaturu ani veřejně nepodpořila, i když se s její budoucí podporou napevno počítá.

"Dobrý Bože, nechť Michelle Obamová kandiduje s Bidenem," prohlásil ve své nedávné modlitbě vlivný protestantský kazatel Al Sharpton. Volební manažeři demokratů označují kandidaturu Obamové za nesplnitelný sen, připouštějí ovšem, že její vstup do politiky by Bidenovy šance na zvolení dramaticky zvýšil.

Biden, který platí za důvěrného přítele rodiny Obamových, podle listu The Washington Post zvažuje na post viceprezidenta přes deset jmen, Obamová mezi ale nimi není. "Říkám to tady přímo: Nemám v plánu kdykoli kandidovat na (volený) úřad," napsala bývalá první dáma ve své knize memoárů Becoming vydané před dvěma lety. To ale podle amerických novinářů demokratům nebrání v tom, aby Obamovou nepřestali přemlouvat.

Některá americká média soudí, že Biden bude viceprezidentky hledat mezi bývalými uchazečkami o demokratickou nominaci na prezidentský úřad. Hovoří se hlavně o Kamale Harrisové a Amy Klobucharové. Obě by zřejmě nabídku přijaly. Zájem projevila i levicově orientovaná senátorka Elizabeth Warrenová, která Bidenovy ambice v boji o Bílý dům podpořila minulý týden.