Miliardáři během pandemie rychle bohatnou. Odborníci navrhují razantní opatření

Zatímco Spojené státy míří do další vlny nákaz koronavirem, bohatství 650 amerických miliardářů se od poloviny března letošního roku, tedy od začátku protipandemických opatření, zvýšilo o více než bilion dolarů (zhruba 22 bilionů korun, pozn. redaktora), poukazují odborníci. Pokládají otázku, kdo toto bohatství vytváří.

"V mnoha případech to jsou pracovníci v maloobchodu, zdravotnictví a potravinářství, kteří jsou špatně zaplaceni a špatně chráněni před virem," odpovídají autoři komentáře. Deklarují, že tito lidé denně riskují život pro práci, která zvyšuje již tak obscénní bohatství velkých korporací, přičemž toto riziko dále posiluje předvánoční nákupní období přinášející nárůst nákaz.

Kdo jsou hlavní viníci?

Vztah mezi majetkem miliardářů a zdravím společnosti zkoumá nová zpráva Institutu pro politická studia, na které se Collins s Campem podíleli. Přichází s termínem "desatero delikventů", kterým označuje ty firmy, jejichž majitelé a ředitelé zaznamenali prudký nárůst zisku, ale jen neochotně chrání své zaměstnance. Jako typický příklad uvádějí experti majetek majitele Amazonu Jeffa Bezose, který se od poloviny března zvýšil o 70 miliard dolarů, zatímco koronavirem se mezitím nakazilo na 20 tisíc pracovníků firmy.

"Přesto je Bezos sotva osamocen. Třem vlastníkům Walmartu - Robovi, Jimovi a Alici Waltonovým - se od začátku pandemie dohromady zvýšilo osobní bohatství o 48,2 miliardy dolarů," pokračují ekonom a politolog. Připomínají, že Walmart přitom svým zaměstnancům odmítá vyplácet rizikový příplatek.

Situace pracovníků, kteří rozvážejí nákupy nebo doplňují zboží do regálů, není o moc lepší, tvrdí autoři komentáře. Poukazují, že například rozvážková služba Instacart vlastněná Apoorvou Mehtou má nyní hodnotu 1,6 miliardy dolarů - a bohatství jejího majitele se příští roky, kdy firma vstoupí na burzu, zajisté prudce zvýší -, ale odmítá stovkám tisíc svých zaměstnanců, které potřebuje k naplňování poptávky, poskytovat patřičné ochranné pomůcky.

Také John Tyson, miliardář a vlastník řetězce Tyson Food, od počátku pandemie zbohatl o více než 600 milionů dolarů, zatímco tisíce jeho zaměstnanců se nakazily covidem-19, upozorňují Collins a Campo. Dodávají, že v jedná z poboček v americkém státě Iowa se vedoucí doslova sázeli, kolik jejich podřízených se virem nakazí - nakonec jich bylo více než tisíc a nejméně pět zemřelo.

Za ty, kteří se fakticky vysmívají svým zaměstnancům, označují experti také velké kapitálové firmy Blackstone, KKR, Cerberus Capital, BC Partners či Leonard Green Partners a stovky jejich dceřiných společností. Miliardáři, kteří je vlastní, rychle nabývají majetek, ale jejich firmy opakovaně nedokázaly chránit své zaměstnance, podotýkají Campo s Collinsem. Připomínají, že v dceřiné společnosti Blackstone TeamHealth byl postižen lékař, který veřejně promluvil o nedostatečných protikoronavirových opatřeních ve firmě - zakladatel a ředitel této společnosti Stephen Schwarzman přitom od března vydělal 4,1 miliardy dolarů.

Společnost Cerberus Capital, která vlastní síť supermarketů Albertsons a Safeway a zaměstnává tisíce pracovníků zajišťujících základní služby, ukončila před několika měsíci vyplácení rizikového příplatku zaměstnancům Safeway, přestože jen v oblasti Washingtonu se počet nákaz mezi nimi zvýšil o 161 %, kritizují autoři komentáře. Doplňují, že zakladatel společnosti Steve Feinberg mezitím zvýšil své osobní bohatství o 276 milionů dolarů.

"S nástupem této bolestivé zimy musí korporace a miliardáři, kteří z nich profitují, lépe chránit pracovníky zajišťující základní služby," apelují Collins a Campo. Domnívají se, že tyto společnosti by měly okamžitě začít poskytovat a pravidelně obměňovat kvalitní ochranné pomůcky zaměstnancům, a to na vlastní náklady, dále zavést rizikový příplatek alespoň 5 dolarů za hodinu (zhruba 110 korun) a platit solidní nemocenskou těm, kteří onemocní či se ocitnou v karanténě.

Kde firmy zahálí, musí jednat politici

Nově zvolený americký prezident Joe Biden by měl zřídit komisi pro pracovníky zajišťující základní služby, ve které by byly zastoupeny různé profese, doporučují odborníci. Soudí, že razantní nárůst zisku vybraných společností během pandemie by měli začít řešit i zákonodárci a pro začátek připravit zákon o mimořádném zdanění bohatství miliardářů nabytého v pandemii a poskytnutí takto získaných peněž zdravotnictví a pomoci komunitám.

Americký Kongres by mohl také zřídit speciální výbor, který bude na zisky z pandemie dohlížet, navrhují ekonom a politolog. Deklarují, že kontrast mezi miliardáři, kteří se nikterak neomezují, a jejich zaměstnanci, kteří zajišťují základní potřeby za cenu maximálních obětí, je neetický a zvrácený.

"Během vánočního nákupního období při děsivých číslech nákaz covidem-19 musíme tyto pracovníky chránit, než bude příliš pozdě," uzavírají Collins s Campem.