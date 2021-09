Ministryně Yellenová v Kongresu naléhala na zvýšení dluhového limitu

Příslušný návrh zákona, který by to umožnil a který by mimo jiné udržel financování vládních úřadů, Senát v noci na dnešek zablokoval. Na negativní dopady neschválení limitu upozornil i šéf centrální banky (Fed) Jerome Powell.

"Byla by narušena plná víra a kredit Spojených států, naše země by také pravděpodobně čelila finanční krizi a hospodářské recesi,“ řekla ministryně k možnosti, že se limit pro zadlužení nezvýší do 18. října. V takovém případě by podle ní vzrostly také úrokové sazby: "A úroky, které platí běžní Američané za hypotéky, auta a kreditní karty, by se pak zvýšily," řekla.

Ministryni financí před výborem podpořil i Powell. Uvedl, že zvýšit dluhový limit je naprosto zásadní věc a varoval, že důsledky jeho nedodržení mohou být závažné.

Návrh zákona, který má prodloužit platnost vládního rozpočtu do 3. prosince, už dříve díky hlasům demokratické většiny prošel Sněmovnou reprezentantů. V Senátu, kde je poměr sil 50 na 50, jej republikáni zablokovali. Senátoři hlasovali v poměru 50 ku 48 proti jeho přijetí, přičemž pro schválení bylo zapotřebí 60 hlasů. Demokraté se nyní mohou pokusit vyjmout ze zákona část o dluhovém limitu a snažit se urychleně nechat schválit provizorní výdajové opatření v obou komorách Kongresu před vypršením lhůty 30. září.

Limit dluhu omezuje množství peněz, které si vláda může půjčit. V minulosti bylo zvyšování limitu zpravidla rutinní záležitostí, od roku 1960 byl dluhový limit zvýšen či zrušen téměř 80krát. Za vlády prezidenta Donalda Trumpa byl zrušen třikrát, připomíná agentura AP.