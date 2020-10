Moderna může v EU požádat o registraci vakcíny proti covidu-19

Přípravek společnosti Moderna je při hledání vakcíny proti covidu-19 považován za jeden z nejslibnějších. Do poslední fáze testů s 30.000 účastníky vstoupil už v červenci. Podle společnosti je aktuální potvrzení unijní lékové agentury důležitým krokem na cestě k cíli, jímž je uvedení vakcíny na evropský trh.

Na výrobě preparátu se podle Moderny už nyní pracuje v laboratořích ve Švýcarsku a Španělsku, které by měly zásobovat evropský trh i další země mimo USA.

"Zavázali jsme se k vývoji bezpečné a účinné vakcíny podle pokynů regulačních agentur a budeme pokračovat v dialogu s EMA," uvedl generální ředitel Moderny Stéphane Bancel. Společnost podle něj nyní rozšiřuje globální výrobu tak, "aby od počátku roku 2021 mohla dodávat přibližně 500 milionů a možná až miliardu dávek ročně."

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus minulý týden naznačil, že vakcína proti covidu-19 by mohla být hotová už do konce roku. WHO chce ve spolupráci se světovou aliancí pro očkování GAVI a přední světovou organizací ve výzkumu a vývoji vakcín CEPI distribuovat do konce roku 2021 po celém světě dvě miliardy vakcín.

Podle WHO se počátkem října nacházelo 42 kandidátních vakcín v klinickém hodnocení a 151 kandidátních vakcín je v preklinickém testování. V poslední, třetí fázi klinických studií WHO uvádí deset přípravků. Výrobci většinou odhadují termín jejich uvedení na trh od konce letošního roku do poloviny roku příštího, v závislosti na úspěchu testování.

Evropská komise uzavřela smlouvy o dodávkách s těmi výrobci očkovacích látek proti koronaviru, kteří jsou ve výzkumu nejdál a dodržují požadované standardy. Jedná se o preparáty společností AstraZeneca, Sanofi-GSK či Johnson & Johnson.