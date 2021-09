Muž, kterého pád dvojčat pohřbil zaživa, stále myslí na 11. září

Canavan a jeho kolegové z makléřské firmy First Union začali pomalu sestupovat po schodišti. Po cestě míjeli policisty, hasiče a záchranáře, kteří spěchali nahoru, aby pomohli přeživším. Zatímco se pokoušeli prchnout, druhé letadlo narazilo do jižní věže, píše agentura Reuters.

Canavan se spolu se čtyřmi dalšími kolegy dostal do podzemí dvojčat, které bylo plné obchodů. V tu chvíli se zřítil jižnější ze dvou mrakodrapů; kolaps druhého přišel do 30 minut.

"Pamatuji si, jak křičím na lidi přede mnou nebo se o to snažím, abych se dostal k východu," popsal Canavan. "Nevím, jestli mi něco vyšlo z pusy, když jsem ucítil dvě silné rány a pak mě to přimáčklo k podlaze jako brouka. Všechno se zatmělo," uvedl.

Jeho poslední myšlenky patřily nadcházející oslavě synových třetích narozenin a tomu, že nikdy nepozná dceru, kterou on a jeho těhotná manželka čekali. "Brzy jsem ale v zubech ucítil štěrk a kouř a řekl jsem si, že žiju," popsal muž.

Podle Canavana se spolu s dalším, dodnes neidentifikovaným mužem zachránili, protože přes ně spadla velká betonová zeď, která vytvořila bezpečnou kapsu v hromadě zkroucené oceli a trosek. Začali se usilovně prokopávat sutí a plazit vzhůru. Po asi dvaceti minutách uviděli malou škvíru světla a poprvé se nadechli čerstvého vzduchu. "Protáhl jsem se dírou. Byl jsem odřený od hlavy až patě, byl jsem zraněný a necítil jsem nic," uvedl Canavan

Ještě několik minut v podzemí a nepochybně by zahynul, když se v 10:28 zřítila severní věž. Většině jeho spolupracovníků se podařilo utéct, čtyři ale zemřeli.

"Neuplyne jediný den, kdy bych nemyslel na něco z toho dne, ať už na osobu, zvuk či nízko letící letadlo," uvedl Canavan, který se plánuje zúčastnit ceremonie k 20. výročí tragédie. "Nikdy to nezmizí. S tím jsem se smířil. Lidé říkají: 'Překonej to'. Tohle není něco, co překonáte," uvedl muž, který přežil útoky z 11. září.