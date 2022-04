Muž, který je podezřelý z útoku v newyorském metru, zůstane ve vazbě

— Autor: ČTK

Muž podezřelý z úterního útoku na metro v New Yorku, při němž utrpěly zranění téměř tři desítky lidí, musí zůstat ve vazbě bez možnosti kauce, rozhodl dnes americký federální soud. Prokuratura při dnešním prvním stání prohlásila, že 62letý Frank James svým činem vyděsil desetimilionové město způsobem, který New York nezažil za posledních 20 let.